Őszi szimfónia az erdőben: a szarvasbőgés bűvöletében

Ahogy a hűvös szeptemberi reggelek ködfátyolában először hallatszik a mély, erőteljes bőgés, az erdő életre kel. A gímszarvas bikák ösztönösen keresik a párzásra kész teheneket, miközben hangjukkal rivalizáló társaikat is figyelmeztetik. A szarvasbőgés nem csupán hangos kiáltás: egy finom, de kemény rangsorolási harc kezdete, amely a természet egyensúlyát mutatja.



A szarvasbőgés az őszi erdő ikonja

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós

Szarvasbőgés: a leghangosabb a legesélyesebb

A vadászként és fotósként is az erdőt járja Jakabházy Miklós, akit a közösségi oldalon sokan úgy ismernek, mint Maimalac. A természetfotóst arról kérdeztük, hogy mi áll a különleges erdei kórus hátterében: nem a halálos kimenetelre törekszenek. A cél a meghunyászkodás és a riválisok elriasztása, bár előfordulhatnak komoly összecsapások, amikor agancsaik húst érnek és végül az egyikük a porba hull.

– A fiatalabb vagy magányos bikák a bőgés elején és végén gyakran nagy területeket járnak be, akár több kilométert is, hogy párt találjanak, vagy új rudlihoz csatlakozzanak. Érdekes különbség van a dám- és a gímszarvasok között: míg a gímszarvasok szeptemberben bőgnek, a dámok inkább októberben kezdik barcogásukat. A folyamat lényege ugyanaz: a nőstényeket vonzzák és területüket biztosítják, de az időzítés és a szokások eltérőek – magyarázta a fotós.

Még vadászkoromban egyszer egy bőgő kürttel hívtuk be a bikát, ami a sűrűből pont mellettünk jött ki, néhány méterre...nem tudom, hogy melyikünk ijedt meg jobban a másiktól

- mesélte Miklós.

Azt is felidézte, amikor a gímbika juhászkutyához hasonlóan, az ő irányába terelte a teheneket. A fotóstól mindössze néhány méterre haladtak el, ami feledhetetlen élmény volt.

Őszi hajnalok árnyai, a gímszarvasok

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós

Ez is azt bizonyítja, hogy a szarvasbőgés nemcsak hangjával, hanem látványával is lenyűgöző. A reggeli ködben látható leheletük és a hatalmas, erőteljes bikák látványa a természet egyik legdrámaibb előadását tárja elénk. Fotósok és természetjárók számára a bőgés ideje az egyik legizgalmasabb pillanat, amikor a vadállatok közelsége és viselkedése élőben követhető, és az erdő ritmusa minden érzékszervet bevon. És ezt az élményt bárki átélheti személyesen is: a Vérteserdő Zrt. idén is szervez szarvasbőgés-túrákat, két helyszínen, és 14 alkalmon át, ahol a látogatóknak lehetőségük van is megtapasztalni ezt, a szavak útján átadhatatlan természeti jelenséget.

