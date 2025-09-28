szeptember 28., vasárnap

70 év után vége

16 perce

Hiába keresed majd: megszűnik gyerekkorunk kedvenc szappanja

Eltűnni látszik az az illat, amely sokunk gyermekkorát kísérte. Bizonyos hírek szerint hamarosan beszüntetik egy kedvelt szappan gyártását. A hagyományos formula, amelyet generációk használtak, megszűnés előtt áll — és sokak számára ezzel együtt egy darab nosztalgia is elvész.

Petrovics Milán

Az illatos szappan hosszú időn keresztül kísérte a mindennapokat, ám mostanra végleg lekerül a gyártósorokról. A döntés sokakat érint nosztalgikusan, hiszen nem csupán tisztálkodási eszközről van szó, hanem olyan termékről, amelyhez generációk kötődnek emlékek és családi történetek révén.

Gyerekkorunk illata eltűnik a boltokból: megszűnik a Fa szappan

A jól ismert Fa szappan hosszú időn át volt állandó szereplője a fürdőszobáknak, ám mostanra a fogyasztói szokások megváltozása miatt a gyártó beszünteti előállítását. Az elmúlt években a folyékony szappanok és a tusfürdők vették át a helyét, a klasszikus szilárd szappan iránt pedig egyre csökkent a kereslet, így a termék gazdaságilag fenntarthatatlanná vált.

Az illatos szappan hosszú időn keresztül kísérte a mindennapokat, ám mostanra végleg lekerül a gyártósorokról. A döntés sokakat érint nosztalgikusan, hiszen nem csupán tisztálkodási eszközről van szó, hanem olyan termékről, amelyhez generációk kötődnek emlékek és családi történetek révén. Azok, akik az utolsó adagokat keresik, már most felélénkültek: gyűjtik az utolsó darabokat, elteszik a csomagolást – már-már mint egy búcsúajándékot. Az illat, amely egykor minden zuhanyzást kísért, lassan visszahúzódik a múlt árnyékába.

 

