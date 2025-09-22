Felfedtük a szalámis pizza titkát, amit az olaszok is irigyelnek!

szeptember 22., hétfő

A szalámis pizza a világ egyik legismertebb pizzafajtája, amelyet otthon is könnyedén elkészíthetsz. Egy jól kelesztett tészta, friss paradicsomszósz és ínycsiklandó szalámi teszi felejthetetlenné a szalámis pizza ízét, amit család és barátok körében is garantáltan imádni fognak.

Varga Panna

Kevés étel képes olyan gyorsan jókedvre deríteni, mint egy frissen sült szalámis pizza illata. A ropogós tészta, a selymesen olvadó sajt és a fűszeres szalámi hármasa egy igazi klasszikust alkot, amely nemcsak éttermekben, hanem otthon is könnyedén elkészíthető. Ráadásul a házi változat előnye, hogy te döntöd el, mennyi sajtot vagy milyen extra feltéteket teszel rá. Most mutatunk egy kipróbált receptet, amivel te is egyszerűen varázsolhatsz isteni szalámis pizzát a konyhádban.

szalámis pizza
Egy szelet, és máris érzed a házi szalámis pizza igazi olaszos hangulatát.
Fotó: H_Ko / Forrás:  Shutterstock

Recept - Házi szalámis pizza

Hozzávalók (2 nagyobb pizzához)

A tésztához:

  • 50 dkg finomliszt
  • 2,5 dl langyos víz
  • 25 g friss élesztő (vagy 1 csomag szárított)
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 1 tk cukor
  • 1 tk só

A szószhoz:

  • 1 konzerv hámozott paradicsom (400 g)
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 1 tk szárított oregánó
  • 1 tk bazsalikom
  • só, bors ízlés szerint

A feltéthez:

  • 20–25 dkg szeletelt szalámi
  • 30 dkg reszelt mozzarella sajt
  • ízlés szerint: paprika, olajbogyó, hagyma

Elkészítés lépései

A tészta elkészítése

  • Az élesztőt a langyos vízben a cukorral felfuttatjuk.
  • A lisztet a sóval elkeverjük, hozzáöntjük az élesztős vizet és az olívaolajat.
  • Sima, rugalmas tésztává gyúrjuk, majd letakarva 1 órát kelesztjük.

A szósz elkészítése

  • Az olívaolajon megfuttatjuk az apróra vágott fokhagymát.
  • Hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, majd fűszerezzük oregánóval és bazsalikommal.
  • Közepes lángon 15 percig főzzük, míg sűrű szószt kapunk.

A pizza összeállítása

  • A megkelt tésztát lisztezett felületen két részre osztjuk, vékonyra nyújtjuk.
  • Megkenjük paradicsomszósszal, megszórjuk sajttal, majd elrendezzük rajta a szalámiszeleteket és ízlés szerint zöldségeket.

Sütés

  • A sütőt előmelegítjük 220 °C-ra (légkeverésnél 200 °C).
  • A pizzákat sütőpapírral bélelt tepsiben kb. 15–20 percig sütjük, amíg a sajt aranybarna és a tészta ropogós lesz.

Tipp:

Ha igazán olaszos ízélményt szeretnél, a szalámis pizza tetejére sütés után friss bazsalikomlevelet szórhatsz.

Ha most megjött a kedved a szalámis pizzához, van egy extra finomságunk is: egy online puzzle, ahol a kedvenc pizzafajtádat rakhatod ki darabról darabra. Ahogy a sajt, a szalámi és a tészta harmonikusan összeáll egy igazi klasszikussá, úgy állnak össze a képkockák is egy teljes szalámis pizzává. Ha nem csak a gyomrodat, hanem a figyelmedet is próbára tennéd, kattints, és rakd ki a szalámis pizza online változatát!

Így rakd össze a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes fénykép róla:

Tasty,Pepperoni,Pizza,With,Basil,On,Grey,Table
Szalámis pizza olaszos módra amitől összefut a nyál a szádba
Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock

 

 

