Felfedtük a szalámis pizza titkát, amit az olaszok is irigyelnek!

Kevés étel képes olyan gyorsan jókedvre deríteni, mint egy frissen sült szalámis pizza illata. A ropogós tészta, a selymesen olvadó sajt és a fűszeres szalámi hármasa egy igazi klasszikust alkot, amely nemcsak éttermekben, hanem otthon is könnyedén elkészíthető. Ráadásul a házi változat előnye, hogy te döntöd el, mennyi sajtot vagy milyen extra feltéteket teszel rá. Most mutatunk egy kipróbált receptet, amivel te is egyszerűen varázsolhatsz isteni szalámis pizzát a konyhádban.

Egy szelet, és máris érzed a házi szalámis pizza igazi olaszos hangulatát.

Fotó: H_Ko / Forrás: Shutterstock

Recept - Házi szalámis pizza

Hozzávalók (2 nagyobb pizzához)

A tésztához:

50 dkg finomliszt

2,5 dl langyos víz

25 g friss élesztő (vagy 1 csomag szárított)

2 evőkanál olívaolaj

1 tk cukor

1 tk só

A szószhoz:

1 konzerv hámozott paradicsom (400 g)

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olívaolaj

1 tk szárított oregánó

1 tk bazsalikom

só, bors ízlés szerint

A feltéthez:

20–25 dkg szeletelt szalámi

30 dkg reszelt mozzarella sajt

ízlés szerint: paprika, olajbogyó, hagyma

Elkészítés lépései

A tészta elkészítése

Az élesztőt a langyos vízben a cukorral felfuttatjuk.

A lisztet a sóval elkeverjük, hozzáöntjük az élesztős vizet és az olívaolajat.

Sima, rugalmas tésztává gyúrjuk, majd letakarva 1 órát kelesztjük.

A szósz elkészítése

Az olívaolajon megfuttatjuk az apróra vágott fokhagymát.

Hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, majd fűszerezzük oregánóval és bazsalikommal.

Közepes lángon 15 percig főzzük, míg sűrű szószt kapunk.

A pizza összeállítása

A megkelt tésztát lisztezett felületen két részre osztjuk, vékonyra nyújtjuk.

Megkenjük paradicsomszósszal, megszórjuk sajttal, majd elrendezzük rajta a szalámiszeleteket és ízlés szerint zöldségeket.

Sütés

A sütőt előmelegítjük 220 °C-ra (légkeverésnél 200 °C).

A pizzákat sütőpapírral bélelt tepsiben kb. 15–20 percig sütjük, amíg a sajt aranybarna és a tészta ropogós lesz.

Tipp:

Ha igazán olaszos ízélményt szeretnél, a szalámis pizza tetejére sütés után friss bazsalikomlevelet szórhatsz.

