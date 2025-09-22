57 perce
Felfedtük a szalámis pizza titkát, amit az olaszok is irigyelnek!
A szalámis pizza a világ egyik legismertebb pizzafajtája, amelyet otthon is könnyedén elkészíthetsz. Egy jól kelesztett tészta, friss paradicsomszósz és ínycsiklandó szalámi teszi felejthetetlenné a szalámis pizza ízét, amit család és barátok körében is garantáltan imádni fognak.
Kevés étel képes olyan gyorsan jókedvre deríteni, mint egy frissen sült szalámis pizza illata. A ropogós tészta, a selymesen olvadó sajt és a fűszeres szalámi hármasa egy igazi klasszikust alkot, amely nemcsak éttermekben, hanem otthon is könnyedén elkészíthető. Ráadásul a házi változat előnye, hogy te döntöd el, mennyi sajtot vagy milyen extra feltéteket teszel rá. Most mutatunk egy kipróbált receptet, amivel te is egyszerűen varázsolhatsz isteni szalámis pizzát a konyhádban.
Recept - Házi szalámis pizza
Hozzávalók (2 nagyobb pizzához)
A tésztához:
- 50 dkg finomliszt
- 2,5 dl langyos víz
- 25 g friss élesztő (vagy 1 csomag szárított)
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1 tk cukor
- 1 tk só
A szószhoz:
- 1 konzerv hámozott paradicsom (400 g)
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1 tk szárított oregánó
- 1 tk bazsalikom
- só, bors ízlés szerint
A feltéthez:
- 20–25 dkg szeletelt szalámi
- 30 dkg reszelt mozzarella sajt
- ízlés szerint: paprika, olajbogyó, hagyma
Elkészítés lépései
A tészta elkészítése
- Az élesztőt a langyos vízben a cukorral felfuttatjuk.
- A lisztet a sóval elkeverjük, hozzáöntjük az élesztős vizet és az olívaolajat.
- Sima, rugalmas tésztává gyúrjuk, majd letakarva 1 órát kelesztjük.
A szósz elkészítése
- Az olívaolajon megfuttatjuk az apróra vágott fokhagymát.
- Hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, majd fűszerezzük oregánóval és bazsalikommal.
- Közepes lángon 15 percig főzzük, míg sűrű szószt kapunk.
A pizza összeállítása
- A megkelt tésztát lisztezett felületen két részre osztjuk, vékonyra nyújtjuk.
- Megkenjük paradicsomszósszal, megszórjuk sajttal, majd elrendezzük rajta a szalámiszeleteket és ízlés szerint zöldségeket.
Sütés
- A sütőt előmelegítjük 220 °C-ra (légkeverésnél 200 °C).
- A pizzákat sütőpapírral bélelt tepsiben kb. 15–20 percig sütjük, amíg a sajt aranybarna és a tészta ropogós lesz.
Tipp:
Ha igazán olaszos ízélményt szeretnél, a szalámis pizza tetejére sütés után friss bazsalikomlevelet szórhatsz.
