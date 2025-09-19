2 órája
Visszatért a Dunakanyar királynője, Szaffi
Örömhír a természetbarátoknak: újabb vadkamera-felvételen bukkant fel a Budakeszi Vadaspark egykori védence. A szakemberek szerint Szaffi kiváló egészségnek örvend, és a vadmacska sikeresen beilleszkedett természetes élőhelyére.
A történet még 2023 májusában kezdődött, amikor a pár hetes kölyök a vadaspark gondozásába került. Szaffit gondos felkészítés után,2024 júliusában engedték szabadon a Dunakanyarban, ahol azóta is jól boldogul.
Szaffi 2025 őszén
A Budakeszi Vadaspark Facebook-oldala szerint Szaffi nagyon jó kondícióban van, és szinte biztos, hogy saját területet foglalt magának, hiszen a vadkamera mindig ugyanott kapta lencsevégre az elmúlt időszakban. A közleményben azt is írják, hogy bízni lehet abban, hogy az elmúlt évben tisztavérű vadmacska utódokat is világra hozott. A videó és a friss felvételek azt mutatják, hogy Szaffi sikeresen beilleszkedett a természetbe.
