szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadmacska

2 órája

Visszatért a Dunakanyar királynője, Szaffi

Címkék#Szaffi#vadmacska#Budakeszi Vadaspark

Örömhír a természetbarátoknak: újabb vadkamera-felvételen bukkant fel a Budakeszi Vadaspark egykori védence. A szakemberek szerint Szaffi kiváló egészségnek örvend, és a vadmacska sikeresen beilleszkedett természetes élőhelyére.

Kemma.hu

A történet még 2023 májusában kezdődött, amikor a pár hetes kölyök a vadaspark gondozásába került. Szaffit gondos felkészítés után,2024 júliusában engedték szabadon a Dunakanyarban, ahol azóta is jól boldogul.

Úgy tűnik, Szaffi nagyon jó kondiban van.
Úgy tűnik, Szaffi nagyon jó kondiban van.
Forrás: Budakeszi Vadaspark/Facebook


Szaffi 2025 őszén

A Budakeszi Vadaspark Facebook-oldala szerint Szaffi nagyon jó kondícióban van, és szinte biztos, hogy saját területet foglalt magának, hiszen a vadkamera mindig ugyanott kapta lencsevégre az elmúlt időszakban. A közleményben azt is írják, hogy bízni lehet abban, hogy az elmúlt évben tisztavérű vadmacska utódokat is világra hozott. A videó és a friss felvételek azt mutatják, hogy Szaffi sikeresen beilleszkedett a természetbe.

A házi macska közeli rokonát, a vadmacskát választotta 2024-ben az év emlősének a Vadonleső program, erről itt írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu