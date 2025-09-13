szeptember 13., szombat

Kemma.hu videó

3 órája

Szabi A Pék videón mutatta meg a kedvenc péksüteményét +fotók

Címkék#Kemma videó#Szabi A Pék#kemence#svét#sütemény#fesztivál#gasztronómiai

Szabi A Pék ismét Tatán: különleges desszerttel és kovászos pizzával várja a vendégeket a tatai gasztófesztiválon. Videón mutatjuk meg Szabi kedvencét.

Goletz-DeáK Viktória

Egy különleges, olasz édességgel kedveskedik Szabi A Pék azoknak, akik kilátogatnak  a tatai gasztronómiai fesztiválra. A Stílusos Vidéki Éttermiség, röviden a SVÉT az Esterházy-kastély parkjában várja a vendégek, hogy megkóstolják az ország legjobb vidéki éttermeinek fogásait. Köztök Szabiét, a híres szentendrei pékét is. 

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Idén sem hiányozhat a kínálatból Szabi A Pék, aki minden alkalommal hatalmas közönségkedvenc.

Szabi a Pék ismét Tatán

– Elhoztuk a pékséget ma reggel Tatára, felkészültünk kovászos kenyérből, helyben sütjük a leveles tésztákat, hoztunk croissant-okat, kalácsokat és rengeteg édes süteményt – mesélte a Kemma.hu-nak Szabi, aki mindig valami újdonsággal lepi meg a közönséget.

GALÉRIA: Szabi A Pék is kint volt a SVÉT-en (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

Ezúttal a pékmester egyik nagy kedvence, a Babá Napoletano került a középpontba.

– Ez egy lágy tészta, amit kelesztek, megsütök, majd rumos, narancshéjas cukros vízbe áztatok. A közepét vaníliakrémmel töltöm meg, a tetejére pedig friss gyümölcs kerül – részletezte.

De nem csak az édesszájúak örülhetnek: Szabi elhozta híres nápolyi fatüzelésű kemencéjét is Tatára, amely egy perc alatt süt meg egy háromnapos kovászos tésztából készült pizzát. 

– Vasárnapra már négynapos, tökéletesen megfermentált pizzatésztát készítünk nektek – tette hozzá.

A látogatók mindezt a „Ízek tiszta forrásból” mottóval meghirdetett jubileumi, 15. SVÉT fesztiválon kóstolhatják meg, ahol a magyar sajtok, tejtermékek, a mangalica, a szarvasgomba és a helyi borok is főszerephez jutnak.

 

Kemma.hu videó

