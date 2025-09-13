Szabi A Pék videón mutatta meg a kedvenc péksüteményét +fotók

Egy különleges, olasz édességgel kedveskedik Szabi A Pék azoknak, akik kilátogatnak a tatai gasztronómiai fesztiválra. A Stílusos Vidéki Éttermiség, röviden a SVÉT az Esterházy-kastély parkjában várja a vendégek, hogy megkóstolják az ország legjobb vidéki éttermeinek fogásait. Köztök Szabiét, a híres szentendrei pékét is.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Idén sem hiányozhat a kínálatból Szabi A Pék, aki minden alkalommal hatalmas közönségkedvenc.

Szabi a Pék ismét Tatán

– Elhoztuk a pékséget ma reggel Tatára, felkészültünk kovászos kenyérből, helyben sütjük a leveles tésztákat, hoztunk croissant-okat, kalácsokat és rengeteg édes süteményt – mesélte a Kemma.hu-nak Szabi, aki mindig valami újdonsággal lepi meg a közönséget.