Szabi A Pék videón mutatta meg a kedvenc péksüteményét +fotók
Szabi A Pék ismét Tatán: különleges desszerttel és kovászos pizzával várja a vendégeket a tatai gasztófesztiválon. Videón mutatjuk meg Szabi kedvencét.
Egy különleges, olasz édességgel kedveskedik Szabi A Pék azoknak, akik kilátogatnak a tatai gasztronómiai fesztiválra. A Stílusos Vidéki Éttermiség, röviden a SVÉT az Esterházy-kastély parkjában várja a vendégek, hogy megkóstolják az ország legjobb vidéki éttermeinek fogásait. Köztök Szabiét, a híres szentendrei pékét is.
Idén sem hiányozhat a kínálatból Szabi A Pék, aki minden alkalommal hatalmas közönségkedvenc.
Szabi a Pék ismét Tatán
– Elhoztuk a pékséget ma reggel Tatára, felkészültünk kovászos kenyérből, helyben sütjük a leveles tésztákat, hoztunk croissant-okat, kalácsokat és rengeteg édes süteményt – mesélte a Kemma.hu-nak Szabi, aki mindig valami újdonsággal lepi meg a közönséget.
GALÉRIA: Szabi A Pék is kint volt a SVÉT-en (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
Ezúttal a pékmester egyik nagy kedvence, a Babá Napoletano került a középpontba.
– Ez egy lágy tészta, amit kelesztek, megsütök, majd rumos, narancshéjas cukros vízbe áztatok. A közepét vaníliakrémmel töltöm meg, a tetejére pedig friss gyümölcs kerül – részletezte.
De nem csak az édesszájúak örülhetnek: Szabi elhozta híres nápolyi fatüzelésű kemencéjét is Tatára, amely egy perc alatt süt meg egy háromnapos kovászos tésztából készült pizzát.
– Vasárnapra már négynapos, tökéletesen megfermentált pizzatésztát készítünk nektek – tette hozzá.
A látogatók mindezt a „Ízek tiszta forrásból” mottóval meghirdetett jubileumi, 15. SVÉT fesztiválon kóstolhatják meg, ahol a magyar sajtok, tejtermékek, a mangalica, a szarvasgomba és a helyi borok is főszerephez jutnak.
Szabi A Pék álomkemencében süti a tökéletes pizzát
Kemma.hu videó
