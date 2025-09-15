1 órája
Te próbáltad már? Méz és sajt egyedülálló párosítása
A tatai gasztronómiai fesztivál idén sem maradt újdonság nélkül. A regisztrálók méz-sajt párosítási workshopon vehettek részt, ami igazán édes pillanatokat szerzett a SVÉT-en.
Az Esterházy-kastély parkjában ezúttal nemcsak a séfek, hanem a méhészek és a sajtkészítők is reflektorfénybe kerültek. A tatai SVÉT-en ezúttal egy különleges workshopon tekinthettek be az előre regisztrálók a sajtok és a mézek párosításának különleges világába.
A kóstoló során Kerekesné dr. Mayer Ágnes, a MATE egyetem docense magyarázta el a párosítási elvet.
Méz és sajt a SVÉT-en
– A párosításokat általában két iskola szerint végezzük. Az egyik az ellentétekre épül, a másik a párhuzamokra. Például a nagyon enyhe ízű akácmézet a karakteres kéksajttal kóstoljuk össze, míg a gesztenyeméz szépen harmonizál a kéksajttal. A cél nem az, hogy kijelentsük, melyik a tökéletes páros, hanem hogy a fogyasztó maga döntse el, melyik ízlik neki a legjobban – mondta a szakember, aki hozzátette, hogy a workshopon ötféle sajtot kóstolhattak végig a résztvevők.
– Egy enyhe ízű kecskekrémsajttal kezdtünk, majd következett egy brie, aztán egy fehérpenésszel érlelt sajt, egy füstölt tehénsajt és végül egy erős ízű kéksajt – sorolta Kerekesné dr. Mayer Ágnes. – Fontos, hogy mindig a lágyabb sajtoktól haladjunk a karakteresebb felé, így bontakoznak ki igazán az ízek.
Igazi ízkavalkád
A mézekről Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület munkatársa mesélt a Kemma.hu-nak.
– Ötféle mézzel érkeztünk. A leglágyabb akácméztől a legkarakteresebb gesztenyemézig, sőt, hoztunk mézharmatot is, ami egészen sötét színű. Ahogy a boroknak, úgy a mézeknek is vannak ízjegyeik – a muskotályos jegyektől egészen a csersavas, bőrös karakterig. Ha egy sajt és egy méz találkozik, abból egy teljesen új, addig nem ismert ízélmény születhet.
GALÉRIA: Ilyen volt a SVÉT workshop Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A közönség sorra kóstolta a különleges párosításokat, a végén pedig mindenki megnevezhette a saját kedvencét. Mi sem hagytuk ki a lehetőséget: egybehangzóan mindkettőnknél a kéksajt és a gesztenyeméz lett a nyertes. Abban is megegyeztünk, hogy ezentúl otthon is bátrabban fogjuk párosítani a sajtokat és a mézeket.
A SVÉT-re az ételkülönlegességek mellett mézekkel, gyógynövényes készítményekkel és illóolajokkal is megismerkedhettek a látogatók.
GALÉRIA: Ilyen volt a tatai SVÉT szombati napja (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence