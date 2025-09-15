szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ínyencség

41 perce

Te próbáltad már? Méz és sajt egyedülálló párosítása

Címkék#Esterházy-kastély#Szabadkai Andrea#fehérpenész#gesztenyeméz#kecskekrémsajt#kéksajt#méz sajt#workshop

A tatai gasztronómiai fesztivál idén sem maradt újdonság nélkül. A regisztrálók méz-sajt párosítási workshopon vehettek részt, ami igazán édes pillanatokat szerzett a SVÉT-en.

Goletz-DeáK Viktória

Az Esterházy-kastély parkjában ezúttal nemcsak a séfek, hanem a méhészek és a sajtkészítők is reflektorfénybe kerültek. A tatai SVÉT-en ezúttal egy különleges workshopon tekinthettek be az előre regisztrálók a sajtok és a mézek párosításának különleges világába. 

SVÉT
Méz és sajt egyedülálló párosítását kóstolhatták a részvevők a SVÉT workshopján 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kóstoló során Kerekesné dr. Mayer Ágnes, a MATE egyetem docense magyarázta el a párosítási elvet.

Méz és sajt a SVÉT-en

– A párosításokat általában két iskola szerint végezzük. Az egyik az ellentétekre épül, a másik a párhuzamokra. Például a nagyon enyhe ízű akácmézet a karakteres kéksajttal kóstoljuk össze, míg a gesztenyeméz szépen harmonizál a kéksajttal. A cél nem az, hogy kijelentsük, melyik a tökéletes páros, hanem hogy a fogyasztó maga döntse el, melyik ízlik neki a legjobban – mondta a szakember, aki hozzátette, hogy a workshopon ötféle sajtot kóstolhattak végig a résztvevők. 

– Egy enyhe ízű kecskekrémsajttal kezdtünk, majd következett egy brie, aztán egy fehérpenésszel érlelt sajt, egy füstölt tehénsajt és végül egy erős ízű kéksajt – sorolta Kerekesné dr. Mayer Ágnes. – Fontos, hogy mindig a lágyabb sajtoktól haladjunk a karakteresebb felé, így bontakoznak ki igazán az ízek.

Igazi ízkavalkád

A mézekről Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület munkatársa mesélt a Kemma.hu-nak. 
– Ötféle mézzel érkeztünk. A leglágyabb akácméztől a legkarakteresebb gesztenyemézig, sőt, hoztunk mézharmatot is, ami egészen sötét színű. Ahogy a boroknak, úgy a mézeknek is vannak ízjegyeik – a muskotályos jegyektől egészen a csersavas, bőrös karakterig. Ha egy sajt és egy méz találkozik, abból egy teljesen új, addig nem ismert ízélmény születhet.

GALÉRIA: Ilyen volt a SVÉT workshop Tatán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A közönség sorra kóstolta a különleges párosításokat, a végén pedig mindenki megnevezhette a saját kedvencét. Mi sem hagytuk ki a lehetőséget: egybehangzóan mindkettőnknél a kéksajt és a gesztenyeméz lett a nyertes. Abban is megegyeztünk, hogy ezentúl otthon is bátrabban fogjuk párosítani a sajtokat és a mézeket.

A SVÉT-re az ételkülönlegességek mellett mézekkel, gyógynövényes készítményekkel és illóolajokkal is megismerkedhettek a látogatók.

GALÉRIA: Ilyen volt a tatai SVÉT szombati napja (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu