Te próbáltad már? Méz és sajt egyedülálló párosítása

Az Esterházy-kastély parkjában ezúttal nemcsak a séfek, hanem a méhészek és a sajtkészítők is reflektorfénybe kerültek. A tatai SVÉT-en ezúttal egy különleges workshopon tekinthettek be az előre regisztrálók a sajtok és a mézek párosításának különleges világába.

Méz és sajt egyedülálló párosítását kóstolhatták a részvevők a SVÉT workshopján

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kóstoló során Kerekesné dr. Mayer Ágnes, a MATE egyetem docense magyarázta el a párosítási elvet.

Méz és sajt a SVÉT-en

– A párosításokat általában két iskola szerint végezzük. Az egyik az ellentétekre épül, a másik a párhuzamokra. Például a nagyon enyhe ízű akácmézet a karakteres kéksajttal kóstoljuk össze, míg a gesztenyeméz szépen harmonizál a kéksajttal. A cél nem az, hogy kijelentsük, melyik a tökéletes páros, hanem hogy a fogyasztó maga döntse el, melyik ízlik neki a legjobban – mondta a szakember, aki hozzátette, hogy a workshopon ötféle sajtot kóstolhattak végig a résztvevők.

– Egy enyhe ízű kecskekrémsajttal kezdtünk, majd következett egy brie, aztán egy fehérpenésszel érlelt sajt, egy füstölt tehénsajt és végül egy erős ízű kéksajt – sorolta Kerekesné dr. Mayer Ágnes. – Fontos, hogy mindig a lágyabb sajtoktól haladjunk a karakteresebb felé, így bontakoznak ki igazán az ízek.

Igazi ízkavalkád

A mézekről Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület munkatársa mesélt a Kemma.hu-nak.

– Ötféle mézzel érkeztünk. A leglágyabb akácméztől a legkarakteresebb gesztenyemézig, sőt, hoztunk mézharmatot is, ami egészen sötét színű. Ahogy a boroknak, úgy a mézeknek is vannak ízjegyeik – a muskotályos jegyektől egészen a csersavas, bőrös karakterig. Ha egy sajt és egy méz találkozik, abból egy teljesen új, addig nem ismert ízélmény születhet.