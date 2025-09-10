Idén a tataiak kedvence nélkül indul a SVÉT

A tataiak kedvence nélkül indul idén a SVÉT, vagyis a Stílusos Vidéki Éttermiség gasztronómiai fesztiválja. Az elmúlt években közönségkedvencnek választották a tatai dandár menüjét a tatai rendezvényen, ahol Michelin-csillagos éttermekkel vették fel a versenyt.

A tatai dandár konyháján több mint ezer adag étel fogyott el a tavalyi tatai gasztrofesztiválon, a SVÉT-en

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Idén azonban a látogatók nem kóstolhatják meg Károlyi Balázs főtörzsőrmester és csapata különleges menüjét, mert az országvédelmi gyakorlat, az ADAPTIV HUSSARS 2025 (ADHU 25) miatt a katonák most más feladatot teljesítenek.

A SVÉT sztárjai

A helyi alakulat 2022-ben vett először részt a rendezvényen, és rögtön nagy sikert arattak. A sikernek köszönhetően a következő évben is visszatértek a gasztronómiai fesztiválra, hogy megmutassák a katonák a konyhában is helyt állnak. A katonai étkezdét vezető Károlyi Balázs törzsőrmester akkor elárulta, hogy az ősz hangulatához illő ízeket szerettek volna a vendégek asztalára varázsolni. A mangalica mellett döntöttek, mert egyszerre hagyományos és különleges alapanyag.