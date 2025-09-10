szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztó fesztivál

1 órája

Idén a tataiak kedvence nélkül indul a SVÉT

Címkék#főtörzsőrmester#tatai dandár#Jókai palacsinta#Károlyi Balázs#országvédelmi gyakorlat#svét#mangalica#fesztivál

Idén hiába várják a tataiak a katonák főztjét: a Klapka György 1. Páncélosdandár szakácsai nem állnak a tűzhely mellé. Az elmúlt években közönségkedvencnek számító menüjük most hiányozni fog a SVÉT gasztrofesztivál kínálatából.

Goletz-DeáK Viktória

A tataiak kedvence nélkül indul idén a SVÉT, vagyis a Stílusos Vidéki Éttermiség gasztronómiai fesztiválja. Az elmúlt években közönségkedvencnek választották a tatai dandár menüjét a tatai rendezvényen, ahol Michelin-csillagos éttermekkel vették fel a versenyt. 

A tatai dandár konyhája idén harmadik alaklommal vett részt a rangos tatai gasztrofesztiválon. Tavaly a SVÉT vendégei a legfinomabbnak szavazták meg tatai dandár menüjét. Megmutatjuk, hogy idén mivel készültek a katonák..
A tatai dandár konyháján több mint ezer adag étel fogyott el a tavalyi tatai gasztrofesztiválon, a SVÉT-en
Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Idén azonban a látogatók nem kóstolhatják meg Károlyi Balázs főtörzsőrmester és csapata különleges menüjét, mert az országvédelmi gyakorlat, az ADAPTIV HUSSARS 2025 (ADHU 25) miatt a katonák most más feladatot teljesítenek.

A SVÉT sztárjai

A helyi alakulat 2022-ben vett először részt a rendezvényen, és rögtön nagy sikert arattak. A sikernek köszönhetően a következő évben is visszatértek a gasztronómiai fesztiválra, hogy megmutassák a katonák a konyhában is helyt állnak. A katonai étkezdét vezető Károlyi Balázs törzsőrmester akkor elárulta, hogy az ősz hangulatához illő ízeket szerettek volna a vendégek asztalára varázsolni. A mangalica mellett döntöttek, mert egyszerre hagyományos és különleges alapanyag.

A menüben Jókai palacsinta szerepelt mangalica- és kolbásztöltelékkel, mustárhabbal, majd mangalica gulyás tepertős pogácsával, végül szőlő- és szilvahabbal, valamint borzselével ízesített vucerli zárta a sort. Több mint 1500 adagot tálaltak fel a katonák, nemcsak a fesztiválozóknak, hanem a szervezőknek és a Magyar Konyha munkatársainak is. A különleges és inycsiklandozó menűvel pedig kivívták a látogatók elismerését is: a közönség kedvencének választották a tatai dandár konyháját. 

Tavaly már harmadik alkalommal főztek a fesztiválon. A gasztronómia kedvelői sorban álltak az „ágyúgulyásért” sajtos-túrós pogácsával, a palóc laskáért tépett mangalicával és cheddar mártással, valamint a desszertként kínált palacsintába töltött mákos gubáért szilva chutney-val.

– Nem számítottunk ekkora rohamra. Szombaton a 450 adag ételünk délutánra elfogyott, vasárnap pedig hiába készültünk még többel, estére minden kifogyott – mondta akkor Károlyi Balázs főtörzsőrmester.

Idén más a küldetés

Idén azonban a tataiak hiába készítették gyomrukat a tatai dandár finomságaira, sajnos ezúttal nem kóstolhatják azt meg.  Ugyanis a fesztivál szervezői és a látogatók kénytelenek nélkülözni a katonák konyháját. A MH Klapka György 1. Páncélosdandár a szeptemberben zajló országvédelmi gyakorlatban kap fontos szerepet, a dandár katonái és haditechnikai eszközei jelentős létszámban vesznek részt a gyakorlaton, bizonyítva felkészültségüket és gyors reagáló képességüket. 

A lakanyában egyébként nagyüzemi étkeztetés van, naponta 1200 főnek főznek. A katonák menü, illetve a'la carte között választhatnak, de különböző rendezvényekre is készül itt étel. Külső helyszíneken, így akár a bakonyi gyakorlat alatt is tudnak friss, meleg ételt készíteni a katonáknak. Ebben nagy segítségükre van az úgynevezett gulyáságyú, vagyis a mozgókonyha. Információink szerint idén is kísérni fogják a tatai katonákat a gyakorlat alatt. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu