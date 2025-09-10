1 órája
Idén a tataiak kedvence nélkül indul a SVÉT
Idén hiába várják a tataiak a katonák főztjét: a Klapka György 1. Páncélosdandár szakácsai nem állnak a tűzhely mellé. Az elmúlt években közönségkedvencnek számító menüjük most hiányozni fog a SVÉT gasztrofesztivál kínálatából.
A tataiak kedvence nélkül indul idén a SVÉT, vagyis a Stílusos Vidéki Éttermiség gasztronómiai fesztiválja. Az elmúlt években közönségkedvencnek választották a tatai dandár menüjét a tatai rendezvényen, ahol Michelin-csillagos éttermekkel vették fel a versenyt.
Idén azonban a látogatók nem kóstolhatják meg Károlyi Balázs főtörzsőrmester és csapata különleges menüjét, mert az országvédelmi gyakorlat, az ADAPTIV HUSSARS 2025 (ADHU 25) miatt a katonák most más feladatot teljesítenek.
A SVÉT sztárjai
A helyi alakulat 2022-ben vett először részt a rendezvényen, és rögtön nagy sikert arattak. A sikernek köszönhetően a következő évben is visszatértek a gasztronómiai fesztiválra, hogy megmutassák a katonák a konyhában is helyt állnak. A katonai étkezdét vezető Károlyi Balázs törzsőrmester akkor elárulta, hogy az ősz hangulatához illő ízeket szerettek volna a vendégek asztalára varázsolni. A mangalica mellett döntöttek, mert egyszerre hagyományos és különleges alapanyag.
A tatai dandár menüje is felvette a versenyt a legnagyobb éttermek kínálatával
A menüben Jókai palacsinta szerepelt mangalica- és kolbásztöltelékkel, mustárhabbal, majd mangalica gulyás tepertős pogácsával, végül szőlő- és szilvahabbal, valamint borzselével ízesített vucerli zárta a sort. Több mint 1500 adagot tálaltak fel a katonák, nemcsak a fesztiválozóknak, hanem a szervezőknek és a Magyar Konyha munkatársainak is. A különleges és inycsiklandozó menűvel pedig kivívták a látogatók elismerését is: a közönség kedvencének választották a tatai dandár konyháját.
Tavaly már harmadik alkalommal főztek a fesztiválon. A gasztronómia kedvelői sorban álltak az „ágyúgulyásért” sajtos-túrós pogácsával, a palóc laskáért tépett mangalicával és cheddar mártással, valamint a desszertként kínált palacsintába töltött mákos gubáért szilva chutney-val.
– Nem számítottunk ekkora rohamra. Szombaton a 450 adag ételünk délutánra elfogyott, vasárnap pedig hiába készültünk még többel, estére minden kifogyott – mondta akkor Károlyi Balázs főtörzsőrmester.
Idén más a küldetés
Idén azonban a tataiak hiába készítették gyomrukat a tatai dandár finomságaira, sajnos ezúttal nem kóstolhatják azt meg. Ugyanis a fesztivál szervezői és a látogatók kénytelenek nélkülözni a katonák konyháját. A MH Klapka György 1. Páncélosdandár a szeptemberben zajló országvédelmi gyakorlatban kap fontos szerepet, a dandár katonái és haditechnikai eszközei jelentős létszámban vesznek részt a gyakorlaton, bizonyítva felkészültségüket és gyors reagáló képességüket.
A lakanyában egyébként nagyüzemi étkeztetés van, naponta 1200 főnek főznek. A katonák menü, illetve a'la carte között választhatnak, de különböző rendezvényekre is készül itt étel. Külső helyszíneken, így akár a bakonyi gyakorlat alatt is tudnak friss, meleg ételt készíteni a katonáknak. Ebben nagy segítségükre van az úgynevezett gulyáságyú, vagyis a mozgókonyha. Információink szerint idén is kísérni fogják a tatai katonákat a gyakorlat alatt.