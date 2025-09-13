szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

Elkezdődött a SVÉT – mutatjuk, kik érkeztek idén + fotók, videó

Címkék#Kemma videó#SVÉT#michelin#Pajta Étterem#Ízek tiszta forrás#vendég#fesztivál#séf#menü#gasztronómiai

Elkezdődött a várva várt gasztronómiai fesztivál, ahol a konyhaművészet legjobbjai képviseltetik magukat. Mutatjuk, hogy idén milyen éttermek különlegességeit kóstolhatják meg a látogatók a SVÉT-en.

Goletz-DeáK Viktória

Elkezdődött a tatai gasztronómiai fesztivál, a Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT. A faházak már állnak az Esterházy-kastély parkjában, készülnek a különleges fogások, és sorra érkeznek az első látogatók, akik szeretnék megkóstolni az ország legjobb vidéki éttermeinek kínálatát.

Elkezdődött az idei SVÉT
Elkezdődött az idei SVÉT
Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Idén különleges alkalomra gyűlnek össze a séfek és a gasztronómia szerelmesei: a SVÉT immár tizenötödik alkalommal várja az ínyencségek szerelmeseit. 

Elkezdődött a SVÉT

A szeptember 13–14-i jubileumi esemény mottója az „Ízek tiszta forrásból”, amely jól tükrözi az idei fókuszt: a magyar sajtok és tejtermékek kerülnek a középpontba. Emellett a mangalica hús, a szarvasgomba, a magyar borok és a helyi alapanyagok is fontos szerepet kapnak.

A rendezvény nemzetközi színtérként is működik, francia és japán érdeklődőket is köszönthetnek. Az idei "Dining Guide Év Étterme"-díjas, Michelin-csillagos Pajta Étterem is bemutatkozik, séfje ráadásul Komárom-Esztergom vármegyéből, Szomorról származik. Visszatér a közönségkedvenc Szabi a pék is.

Ínycsiklandó kínálat, ismert nevek

A fesztiválon az ország különböző pontjairól érkező éttermek mutatják be fogásaikat. Köztük lesz a Platán Gourmet és Bisztró Tatáról, az Anyukám Mondta Encsről, a Kistücsök Food&Room Balatonszemesről, a Natura Hill Zebegényből, vagy a MANDULA by Gere Villányból. A lista idén is hosszú és sokszínű, a kínálat pedig a hagyományostól a legmodernebb konyhai megoldásokig terjed.

GALÉRIA: Elkezdődött az idei SVÉT (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

Azonban a tataiak idén hiába keresik kedvencüket a SVÉT gasztronómiai fesztiválján. Az elmúlt években közönségkedvencnek választották a tatai dandár menüjét, amely még a Michelin-csillagos éttermekkel is felvette a versenyt. A dandár konyhája harmadik alkalommal vett részt a rangos tatai gasztrofesztiválon, tavaly pedig a SVÉT vendégei a legfinomabbnak szavazták meg a katonák menüjét.

A tatai dandár konyháján több mint ezer adag étel fogyott el a tavalyi rendezvényen. Idén azonban a látogatók nem kóstolhatják meg Károlyi Balázs főtörzsőrmester és csapata különleges fogásait, mert az országvédelmi gyakorlat, az ADAPTIV HUSSARS 2025 (ADHU 25) miatt a katonák most más feladatot teljesítenek.

Jegyek és regisztráció

A gördülékeny kiszolgálás érdekében idén is előzetes regisztrációhoz kötik a belépést, időkapuk szerint (12:00, 14:00, 16:00). A 18 éven aluliak ingyenesen, de szintén regisztrációval léphetnek be. A szervezőktől azonban megtudtuk, hogy regisztráció nélkül is van lehetőség jegyvásárlásra a helyszínen, amely a kastély megtekintésére kedvezményt ad, de nem lefogyasztható.

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu