1 órája
Elkezdődött a SVÉT – mutatjuk, kik érkeztek idén + fotók, videó
Elkezdődött a várva várt gasztronómiai fesztivál, ahol a konyhaművészet legjobbjai képviseltetik magukat. Mutatjuk, hogy idén milyen éttermek különlegességeit kóstolhatják meg a látogatók a SVÉT-en.
Elkezdődött a tatai gasztronómiai fesztivál, a Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT. A faházak már állnak az Esterházy-kastély parkjában, készülnek a különleges fogások, és sorra érkeznek az első látogatók, akik szeretnék megkóstolni az ország legjobb vidéki éttermeinek kínálatát.
Idén különleges alkalomra gyűlnek össze a séfek és a gasztronómia szerelmesei: a SVÉT immár tizenötödik alkalommal várja az ínyencségek szerelmeseit.
Elkezdődött a SVÉT
A szeptember 13–14-i jubileumi esemény mottója az „Ízek tiszta forrásból”, amely jól tükrözi az idei fókuszt: a magyar sajtok és tejtermékek kerülnek a középpontba. Emellett a mangalica hús, a szarvasgomba, a magyar borok és a helyi alapanyagok is fontos szerepet kapnak.
A rendezvény nemzetközi színtérként is működik, francia és japán érdeklődőket is köszönthetnek. Az idei "Dining Guide Év Étterme"-díjas, Michelin-csillagos Pajta Étterem is bemutatkozik, séfje ráadásul Komárom-Esztergom vármegyéből, Szomorról származik. Visszatér a közönségkedvenc Szabi a pék is.
Ínycsiklandó kínálat, ismert nevek
A fesztiválon az ország különböző pontjairól érkező éttermek mutatják be fogásaikat. Köztük lesz a Platán Gourmet és Bisztró Tatáról, az Anyukám Mondta Encsről, a Kistücsök Food&Room Balatonszemesről, a Natura Hill Zebegényből, vagy a MANDULA by Gere Villányból. A lista idén is hosszú és sokszínű, a kínálat pedig a hagyományostól a legmodernebb konyhai megoldásokig terjed.
GALÉRIA: Elkezdődött az idei SVÉT (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
Azonban a tataiak idén hiába keresik kedvencüket a SVÉT gasztronómiai fesztiválján. Az elmúlt években közönségkedvencnek választották a tatai dandár menüjét, amely még a Michelin-csillagos éttermekkel is felvette a versenyt. A dandár konyhája harmadik alkalommal vett részt a rangos tatai gasztrofesztiválon, tavaly pedig a SVÉT vendégei a legfinomabbnak szavazták meg a katonák menüjét.
A tatai dandár konyháján több mint ezer adag étel fogyott el a tavalyi rendezvényen. Idén azonban a látogatók nem kóstolhatják meg Károlyi Balázs főtörzsőrmester és csapata különleges fogásait, mert az országvédelmi gyakorlat, az ADAPTIV HUSSARS 2025 (ADHU 25) miatt a katonák most más feladatot teljesítenek.
Jegyek és regisztráció
A gördülékeny kiszolgálás érdekében idén is előzetes regisztrációhoz kötik a belépést, időkapuk szerint (12:00, 14:00, 16:00). A 18 éven aluliak ingyenesen, de szintén regisztrációval léphetnek be. A szervezőktől azonban megtudtuk, hogy regisztráció nélkül is van lehetőség jegyvásárlásra a helyszínen, amely a kastély megtekintésére kedvezményt ad, de nem lefogyasztható.
Kemma.hu videó
