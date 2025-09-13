Elkezdődött a SVÉT, de távol marad hosszúú évek közönségkedvence + fotók, videó

Elkezdődött a tatai gasztronómiai fesztivál, a Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT. A faházak már állnak az Esterházy-kastély parkjában, készülnek a különleges fogások, és sorra érkeznek az első látogatók, akik szeretnék megkóstolni az ország legjobb vidéki éttermeinek kínálatát.

Elkezdődött az idei SVÉT

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Idén különleges alkalomra gyűlnek össze a séfek és a gasztronómia szerelmesei: a SVÉT immár tizenötödik alkalommal várja az ínyencségek szerelmeseit.

Elkezdődött a SVÉT

A szeptember 13–14-i jubileumi esemény mottója az „Ízek tiszta forrásból”, amely jól tükrözi az idei fókuszt: a magyar sajtok és tejtermékek kerülnek a középpontba. Emellett a mangalica hús, a szarvasgomba, a magyar borok és a helyi alapanyagok is fontos szerepet kapnak.

A rendezvény nemzetközi színtérként is működik, francia és japán érdeklődőket is köszönthetnek. Az idei "Dining Guide Év Étterme"-díjas, Michelin-csillagos Pajta Étterem is bemutatkozik, séfje ráadásul Komárom-Esztergom vármegyéből, Szomorról származik. Visszatér a közönségkedvenc Szabi a pék is.