Egy finomság, amiért odavannak a magyarok – és most minden eddiginél népszerűbb

Hamarosan egyre több helyen találkozhatunk vele: sütőben megsütve, levesként, köretként vagy akár desszertként is feltűnik. A sütőtök szezon idején különösen sokan keresik az új ötleteket, és aki szeret kísérletezni, annak izgalmasak lehetnek a kreatív sütési trükkök - sőt, még az airfryer-rajongók is megtalálhatják a saját kedvenc módszerüket.

Sütőtök szezon – frissen sült, aranybarna sütőtök szeletek

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Sütőtök szezon: ezért jobb a "magyar avokádó"

A szezonális finomság karbonlábnyoma jóval alacsonyabb, mint az avokádóé, így nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is kíméli. Az avokádóval szemben nem kell több ezer kilométert utaznia, hogy eljusson hozzánk, termesztése nem jár óriási vízfogyasztással, és az ára sem szökik az egekbe. Ez önmagában is nyomós érv, de az igazi meglepetést a tápanyagtartalma jelenti. A zöldség vitaminokban, rostokban és antioxidánsokban gazdag, miközben jóval olcsóbb és frissebb alternatívát kínál, mint egzotikus riválisa.

Nem véletlen, hogy sokan már most úgy tekintenek rá, mint a hazai konyhák egyik legnagyobb visszatérő sztárjára. Krémlevesként lágy és melengető, főételként laktató, édességként pedig meglepően izgalmas. Ez a sokoldalúság az oka annak is, hogy „magyar avokádó” néven hódítja meg újra a tányérokat.

Őszi kényeztetés a sütőtök szezon idejére ☕ Házi Pumpkin Spice Latte Egy pohárnyi melegség, amit otthon is könnyen elkészíthetsz - és garantáltan jobb, mint a kávézókban. Hozzávalók (2 adag): 250 ml tej (vagy növényi ital)

2 ek sütőtök püré

1 ek cukor vagy méz

½ tk fahéj

¼ tk gyömbér

¼ tk szerecsendió

2 adag espresso vagy erős feketekávé

tejszínhab a tetejére Elkészítés: A tejet a sütőtök pürével, fűszerekkel és cukorral melegítsd fel, de ne forrald.

Öntsd bele a frissen főzött kávét, majd keverd simára.

Pohárba töltve tejszínhabbal és egy csipet fahéjjal díszítsd. Tipp: Ha extra kényeztetésre vágysz, cseppents a tetejére karamellszószt is.

Sütőtök szezon – házi pumpkin spice latte tejszínhabbal

Forrás: mindmegette.hu

A sütőtök szezon nemcsak az őszi hangulat része, hanem a tudatos, egészséges és pénztárcabarát étkezés szimbóluma is. Egy olyan alapanyag, amely egyszerre idézi fel a hagyományt és teremt lehetőséget a kísérletezésre a konyhában.