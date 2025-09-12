Itt a legfinomabb sütőtök krémleves receptje: ezt a szíved is megköszöni, nem csak a család

Itt van az ősz, itt van újra, és vele együtt a sütőtökszezon is. Hétvégén a piacon már érdemes nyitott szemmel járni, de a boltokban is, hiszen megjelent a narancsos csoda, az őszi-téli hónapok sztárja. De nem kell ám feltétlen megállni az alapoknál és csak úgy bedobni a sütőbe! Igazi szívet-lelket melengető, tökéletes sütőtök krémleves receptet hoztunk most, de kitérünk arra is, hogy a sütőtök hatása a szervezetre milyen remek.

A legfinomabb sütőtök krémleves receptjét már nem kell tovább keresni, most eláruljuk. És azt is, hogy a sütőtök milyen jótékony hatásokkal bír

Forrás: Mindmegette

A sütőtök jótékony hatásai

A sütőtök hatása a szervezetre egészen elképesztő, igazi szuperélelmiszerről beszélhetünk. Cirka húsz deka a napi A-vitamin szükségletünk kétszeresét tartalmazza. A benne lévő béta-karotin több kutatás szerint is rákmegelőző hatású, így kimondhatjuk: az orvos is receptre írná fel, és most, hogy végre itt van a szezonja, végre fel is tankolhatunk belőle. A magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató étel, miközben a sütőtök szénhidráttartalma alacsony, így diétákba is beilleszthető.

A magas a kálium és C-vitamin, valamint rosttartalma a szívünket is támogatja. A magas az antioxidáns-tartalom megvédhet a rossz koleszterintől, védi az érrendszert, így is csökkentve a szívbetegségek kockázatát.

A legfinomabb sütőtök krémleves receptje

Néhény tipp és trükk a recept elkészítése előtt a Mindmegettétől: a fahéj különleges, meleg aromát ad a levesnek, míg az alma friss, enyhén savanykás íze remekül ellensúlyozza a sütőtök édességét. És hogy miért is ez a legfinomabb sütőtök krémleves? Mert a vanília már-már desszertszerű hangulatot ad neki, így igazn különleges ízélményt érhetünk el vele. De azt is megmutattuk már, hogyan készül a házi pumpkin spice latte, ha mégsem levest készítenétek.

Hozzávalók

40 dkg sütőtök

2 burgonya

1 sárgarépa

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

3 dkg vaj

fél tesákanál fahéj

1 alma

1 liter húslevesalaplé

bors

fél tesákanál vaníliaaroma

tejföl

tökmag

Elkészítés