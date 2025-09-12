3 órája
Itt a legfinomabb sütőtök krémleves receptje: ezt a szíved is megköszöni, nem csak a család
Itt az ősz és vele az őszi ételek királya, a sütőtök. Igazi szuperélelmiszer, aminek a héja is kincset ér, illata pedig már a sütőből betölti a lakást. Ahűvösebb estéken, vagy épp egy-egy borongoósabb délidőben pedig nincs is jobb, mint a színében is melegséget árasztó sütőtök krémleves. Ennek hoztuk most el a receptjét, de azt is eláruljuk, miért fogja megköszönni a szervezeted, ha rendszeresen fogyasztod.
Itt van az ősz, itt van újra, és vele együtt a sütőtökszezon is. Hétvégén a piacon már érdemes nyitott szemmel járni, de a boltokban is, hiszen megjelent a narancsos csoda, az őszi-téli hónapok sztárja. De nem kell ám feltétlen megállni az alapoknál és csak úgy bedobni a sütőbe! Igazi szívet-lelket melengető, tökéletes sütőtök krémleves receptet hoztunk most, de kitérünk arra is, hogy a sütőtök hatása a szervezetre milyen remek.
A sütőtök jótékony hatásai
A sütőtök hatása a szervezetre egészen elképesztő, igazi szuperélelmiszerről beszélhetünk. Cirka húsz deka a napi A-vitamin szükségletünk kétszeresét tartalmazza. A benne lévő béta-karotin több kutatás szerint is rákmegelőző hatású, így kimondhatjuk: az orvos is receptre írná fel, és most, hogy végre itt van a szezonja, végre fel is tankolhatunk belőle. A magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató étel, miközben a sütőtök szénhidráttartalma alacsony, így diétákba is beilleszthető.
A magas a kálium és C-vitamin, valamint rosttartalma a szívünket is támogatja. A magas az antioxidáns-tartalom megvédhet a rossz koleszterintől, védi az érrendszert, így is csökkentve a szívbetegségek kockázatát.
A legfinomabb sütőtök krémleves receptje
Néhény tipp és trükk a recept elkészítése előtt a Mindmegettétől: a fahéj különleges, meleg aromát ad a levesnek, míg az alma friss, enyhén savanykás íze remekül ellensúlyozza a sütőtök édességét. És hogy miért is ez a legfinomabb sütőtök krémleves? Mert a vanília már-már desszertszerű hangulatot ad neki, így igazn különleges ízélményt érhetünk el vele. De azt is megmutattuk már, hogyan készül a házi pumpkin spice latte, ha mégsem levest készítenétek.
Hozzávalók
- 40 dkg sütőtök
- 2 burgonya
- 1 sárgarépa
- 1 vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 3 dkg vaj
- fél tesákanál fahéj
- 1 alma
- 1 liter húslevesalaplé
- bors
- fél tesákanál vaníliaaroma
- tejföl
- tökmag
Elkészítés
- A vöröshagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, a sárgarépát felkarikázzuk, a krumplit és a sütőtököt felkockázzuk, az almát pedig feldaraboljuk, hogy minél hamarabb megpuhuljon a főzés során.
- Egy nagyobb lábasban felolvasztunk egy darabka vajat, amelyen először a hagymát és a fokhagymát üvegesre pirítjuk. Amikor a hagyma szépen megpirult, meghintjük egy csipet fahéjjal.
Ekkor tesszük a lábasba a felaprított zöldségeket: jöhet a krumpli, a sárgarépa és a sütőtök darabjai, valamint az alma. Az egészet felöntjük alaplével, majd ízlés szerint borsozzuk, és egy kevés vaníliaaromát is hozzáadunk.
A fazekat lefedjük, és közepes lángon körülbelül harminc percig főzzük a levest, amíg minden hozzávaló teljesen megpuhul.
- Ha a zöldségek omlósra főttek, levesszük a lábast a tűzről, és botmixer segítségével krémesre pürésítjük az egészet.
- Tálaláskor a kész sütőtökkrémlevest gazdagíthatjuk egy kevés tejföllel, amely lágyítja és krémesebbé teszi az ízét. A tetejére szórhatunk pirított tökmagot is, de kevés tökmagolajjal is meglocsolhatjuk.
A sütőtök krémleves Street Kitchen-változata is megér egy misét, hiszen, mint írják, lényegében bármivel, őrölt fűszerekkel, pirított zsályalevéllel, baconnel, kolbásszal is fel lehet turbózni ezt az igazi őszi finomságot. Ők azt javasolják, sütőben süssük elő a sütőtököt és azután kerüljön a levesbe, természetesen ez a megoldás is ugyanolyan jó.
Igazi kincs a sütőtök héja is
Ne dobd ki a sütőtök héját, akár levesbe készíted, akár sütötted azt, ugyanis rengeteg remek hatása van! Ráadásul ha a sütőtök sütése mézzel történt, még az édes, karamellizált méz is ráragadt, ezzel fokozva az ízélményt. Ha pikánsan szereted, a só-bors se maradjon le róla. Na de lássuk, mire jó még amellett, hogy csak úgy megesszük!
Élelmi rostokat és antioxidánsokat is tartalmaz, ahogy A, C, B és E vitaminokat is, így sütőtök krémlevesbe főzve igazi szuperételt kapunk. De lehet csak a héjából is levest készíteni, répával, krumplival. Ha teát készítünk belőle (forrásan lévő vízben főzzük 15 percig), mézzel, gyömbérrel is ízesíthetjük. Turmixalapnak is kiváló, banánnal, joghurttal, naranccsal, gyömbérrel, de akár szegfűszeggel is remek indítója vagy kísérője lehet a napunknak. Házi csopsz is lehet belőle, ha csak ezt sütjük meg a sütőben, némi olajjal, fűszerekkel.
Sütőtök sütése sütőben? Így lesz tökéletes!
A sütőtökös ételek tárháza kimeríthetetlen. Sütibe, muffinba, rétesbe, tésztára is tehetjük, és akkor ott van még a cikkünkben említett pumpkin spice latte, vagy épp a tökéletes sütőtök krémleves. De még mit készülhet belőle? A legegyszerűbbet se feledjük el: a sütőtök sütése sütőben, vagy épp aifryerben végképp nem nagy ördöngősség, ahogy korábbi cikkeinkben megmutattuk. Egy a lényeg: a sütőtök vitamintartalma, íze, egyéb jótékony hatásai miatt az őszi étrend igazi sztárja és kihagyhatatlan darabja.
