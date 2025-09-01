10 éves a tatabányai Sürgősségi Osztály

10 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit először a tatabányai Szent Borbála Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya. Napjainkban mintegy 160 embert látnak el naponta szakszerűen, ez tíz évvel ezelőtt még csak harminc volt.

10 éves a Sürgősségi Betegellátó Osztály Tatabányán

Forrás: Szent Borbála Kórház/Tatabánya

Elégedett betegek a Sürgősségi Betegellátó Osztályon

Akik már jártak a tatabányai Sürgősségi Betegellátó Osztályon, őket a vélemények alapján elégedettséggel töltötte el az ott kapott ellátás.

Gyorsan és jól ment minden. Felvették az adataimat, kedvesek voltak velem. Mondták, ha várni kell és arról is tájékoztattak, hogy mikor hol fognak szólítani, és hova kell mennem. Szerencsére nem vagyok beteges típus, így nem szoktam kórházba járni, és helyi sem vagyok, de mindenben segítettek az orvosok, akik emellett gyorsak is voltak, nem vesztegették az idejüket.

- mondta László, aki egy munkahelyi baleset miatt kellett felkeresse a tatabányai SBO-t.

A Szent Borbála Kórház Facebook oldalán olvasható, hogy az évek során nemcsak a napi ellátottak száma, hanem a közösség is gyarapodott, mára már csaknem 100 dolgozó fáradhatatlanul tesz mindennap azért, hogy mindenki a megfelelő ellátásban részesüljön. Juhász Andrea, az osztály főnővére hangsúlyozta, különösen emlékezetes időszak volt az osztály számára a COVID időszak, öröm volt ugyanakkor látnia, hogy milyen összetartó csapat alakult ki az évek alatt.