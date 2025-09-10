Tüskés kis titkok: miért bújik el a sün az avarban ősszel?

Ahogy az ősz megérkezik, a sünök elkezdik felkészíteni magukat a hideg hónapokra. Biztonságos búvóhelyeket keresnek - avarhalmokat, bozótosokat vagy komposztkupacokat -, ahol elrejtőzhetnek a ragadozók és a hideg elől. Miközben az online puzzle darabjait rakod ki, képzeletben te is felfedezheted ezt a titkos világot: a levelek alatt megbúvó, kompakt, kupola alakú fészkeket, amelyek száraz levelekből, fűből és egyéb növényi anyagokból állnak.

Sün az avarban

Forrás: Shutterstock / Készítette: Coatesy

A téli álom, vagy hibernáció, lehetővé teszi a sünök számára, hogy energiát takarítsanak meg a hideg hónapokban, amikor a táplálék – főként rovarok – ritkán elérhető. Hibernáció közben testhőmérsékletük akár 2–5 °C-ra is csökkenhet, anyagcseréjük lelassul, és szívverésük is jelentősen ritkul, így minimális energiát használnak fel.

Hogyan segítsünk a sünöknek?

Az őszi és téli időszakban a kertünkben vagy a természetben is sokat tehetünk a sünökért. Érdemes például kialakítani számukra búvóhelyeket, mint avarhalmok vagy komposztkupacok, biztosítani számukra táplálékot és friss vizet, valamint zavaró tényezőktől, például zajos tevékenységektől mentes környezetet nyújtani. Így a sünök biztonságosan átvészelhetik a hideg hónapokat, és tavasszal újra felfedezhetik a kertünket. A süni puzzle közben nemcsak szórakoztatsz, hanem játékosan tanulhatsz is a természet apró csodáiról.

Így rakd ki a puzzle-t: Sün az avarban

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes kép: