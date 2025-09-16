Őszi vendég a kertben: miért érdemes vigyázni a sünökre?

Az őszi napok beköszöntével nem csak mi kezdünk el takarékoskodni a hideg előtt, hanem a kertünk apró lakói is. A sünök téli felkészülése ilyenkor veszi kezdetét, amikor minden energiájukat a zsírtartalékaik növelésére és a téli álmukhoz szükséges menedék kialakítására fordítják.A sünök gyakran a levélkupacokban vagy bokrok alatt alakítanak ki ideiglenes menedéket. Ezek az apró állatok nem károsítják a kertet, sőt, a rovar- és csigapopuláció kordában tartásával, hozzájárulnak a haszonnövények védelméhez is.

A sünök főleg éjszaka aktívak, de napközben is beléjük futhatunk

Fotó: Petrovics Milán

Hogyan segíthetjük a sünöket?

Ahogy közeledik a hideg, a sünök különösen érzékenyek az élőhelyük változásaira. Az őszi avarégetés veszélyeztetheti a bennük megbújó állatokat, ezért mindig érdemes inkább kisebb, rendezetten elhelyezett kupacokat hagyni a kert sarkaiban. A biztonságos rejtekhelyek segítik a sünöket abban, hogy zavartalanul teleljenek, és tavasszal egészségesen térjenek vissza a kertbe. Emellett a kertben hagyott bokrok, avarszigetek és természetes menedékek hozzájárulnak a kert ökológiai egyensúlyának fenntartásához, miközben a sünök továbbra is természetes "kertőrként" tevékenykednek.