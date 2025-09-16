szeptember 16., kedd

Különös természet

25 perce

Őszi vendég a kertben: miért érdemes vigyázni a sünökre?

Címkék#rejtekhely#menedék#erő#sün#kert

Olyan hangos, mintha egy vaddisznó túrná a kertet: hangosan röfög, nagy zajt csap és a kutya torkaszakadtából ugatja: igen, sün van a kertedben! A sün éppen elvackol télire, vigyázz rá! Mondjuk, hogy miért és hogyan!

Petrovics Milán

Az őszi napok beköszöntével nem csak mi kezdünk el takarékoskodni a hideg előtt, hanem a kertünk apró lakói is. A sünök téli felkészülése ilyenkor veszi kezdetét, amikor minden energiájukat a zsírtartalékaik növelésére és a téli álmukhoz szükséges menedék kialakítására fordítják.A sünök gyakran a levélkupacokban vagy bokrok alatt alakítanak ki ideiglenes menedéket. Ezek az apró állatok nem károsítják a kertet, sőt, a rovar- és csigapopuláció kordában tartásával, hozzájárulnak a haszonnövények védelméhez is.  

sün
A sünök főleg éjszaka aktívak, de napközben is beléjük futhatunk 
Fotó: Petrovics Milán

Hogyan segíthetjük a sünöket?

Ahogy közeledik a hideg, a sünök különösen érzékenyek az élőhelyük változásaira. Az őszi avarégetés veszélyeztetheti a bennük megbújó állatokat, ezért mindig érdemes inkább kisebb, rendezetten elhelyezett kupacokat hagyni a kert sarkaiban. A biztonságos rejtekhelyek segítik a sünöket abban, hogy zavartalanul teleljenek, és tavasszal egészségesen térjenek vissza a kertbe. Emellett a kertben hagyott bokrok, avarszigetek és természetes menedékek hozzájárulnak a kert ökológiai egyensúlyának fenntartásához, miközben a sünök továbbra is természetes "kertőrként" tevékenykednek.

A téli időszakra való felkészülés során, a sünök zsírtartalékokat halmoznak fel, sötét, csendes zugokat keresnek, és hibernált állapotban vészelik át a hideg hónapokat. Ebben a periódusban különösen fontos számukra a rovarok, hernyók, csigák és egyéb apró állatok fogyasztása, de gyümölcsöket és bogyókat is szívesen gyűjtenek. A sünök ilyenkor már kevesebbet mozognak, és minden mozdulatuk a túlélésre koncentrál, hogy amikor beköszönt a tél, a testük és a rejtekhelyük optimálisan felkészült legyen a hibernációra.

sün
A keleti sün az egész országban gyakori faj
Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós

Az őszi kert kellemes látogatói ezek az állatok, Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt állnak. A felkészülés során felhalmozott zsírréteg és a gondosan kiválasztott rejtekhely biztosítja, hogy a kis állatok nyugalomban vészeljék át a telet, majd tavasszal újult erővel térhessenek vissza a kertek és erdők világába. Ha vigyázol rájuk, meghálálják: tavasszal és nyáron rengeteg kártevőt pusztítanak el a kertedben.

 

 

