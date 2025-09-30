Ezt a sült kolbász receptet otthon is érdemes elkészíteni

sült kolbász illata lengte be a Jávorka Pikniket, ahol a mezőgazdasági iskola diákjai nemcsak bemutatták, hanem meg is kóstoltatták tudásuk gyümölcsét. A Kemma.hu pedig elkérte a sült kolbász receptet, amit akár otthon is bárki könnyedén elkészíthet.

A Jávorka Pikniken készült sült kolbász receptje otthon is könnyen elkészíthető

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Megtartották a tatai Jávorka mezőgazdasági iskola első nyílt napját, ahol a gyerekek cukrász és péksüteményekkel is készültek. De saját kezűleg töltötték a kolbászt is, amelyet ropogósra sütve, frissen sült iskolai kenyérrel kínáltak az érdeklődőknek.

Íme a sült kolbász recept:

Körmendi Csaba igazgató elmondta: a program célja az volt, hogy a diákok lássák, a mezőgazdasági képzés jóval több a tankönyvi tananyagnál.

– Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink megtapasztalják a gyakorlatban is, milyen az állattenyésztés, és annak részeként például a disznóvágás. Most egy kis ízelítőt szerettünk volna adni ebből – hangsúlyozta.

A sült kolbász receptje Simon András tizedikes diák családi öröksége. Mint elárulta, hentes nagybátyjától tanulta az elkészítés fortélyait.

– Tíz kiló húshoz dekára mértük a fűszereket: sót, paprikát, négy deka borsot, őrölt köményt és ugyanennyi fokhagymát kevertünk hozzá. Most egy kisebb adag készült, kicsit több sóval, mint kellett volna, de így is nagyon finom lett – mesélte mosolyogva.

A piknik így nemcsak jó hangulatú közösségi esemény volt, hanem élő bizonyítéka annak, hogy a Jávorka-iskolában a diákok valódi, kézzel fogható tudást szereznek – és azt szívesen meg is osztják másokkal.