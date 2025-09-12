szeptember 13., szombat

Megemlékezés

7 órája

Sújtólégrobbanás Tatabányán: megrázó felvétel idézi fel a tragédia részleteit

1978. február 16-án a tatabányai XII/a akna mélyén sújtólégrobbanás történt, amely 26 bányász életét követelte. A tragédiáról készült visszaemlékező videó újra közel hozza azt a napot, amikor a város gyászba borult, és üres koporsók előtt hajtott fejet. A felvétel nemcsak a katasztrófa részleteit idézik meg, hanem azt is, hogyan őrzi ma a közösség a hős bányászok emlékét.

Sabjanics-Somlai Petra

1978. február 16-án, kora délután 12 óra 40 perckor döbbent csend telepedett Tatabányára. A város alatt, a Vadorzó (XII/a) akna mélyén sújtólégrobbanás történt, amely hatalmas erővel rázta meg a bányát. A felvételeken is felelevenített tragédia során 17 bányász azonnal életét vesztette, kilenc társuk pedig nyomtalanul eltűnt a vágatok között. A mentőcsapatok napokig küzdöttek - 19 bányászt sikerült élve kimenteniük, ám a remény napról napra halványult.

Sújtólégrobbanás Tatabányán – 26 bányász emlékére
A sújtólégrobbanás 1978-ban 26 bányász életét követelte Tatabányán. Üres koporsók, gyászoló tömeg és a túlélők emlékei őrzik a tragédiát.
Forrás: Kupcsok Péter/Facebook

Sújtólégrobbanás Tatabányán - a katasztrófa napja

Amikor február 23-án bejelentették, hogy nincs több túlélő, a város gyászba borult. Az újtelepi temetőben tartott búcsúztatás megrázó pillanatai közé tartozott, amikor hat üres koporsót is kísértek - azokét, akiket soha nem hoztak fel a mélyből. A több ezres gyászoló tömeg együtt hajtott fejet, mintha minden tatabányai veszített volna el egy testvért, egy apát vagy egy fiút.

„Nyolc métert repültem…” - a túlélő vallomása

Horváth Miklós főaknász a pokolból tért vissza. A robbanás ereje métereken át repítette, majd füst és korom borította el a tárnát. Társait próbálta kivezetni, többeket szó szerint kirángatott a halál torkából. Hét bányászig azonban már nem jutott el - ők ott maradtak a romok között. Megrendítő szavai máig idézik azt a napot, amikor a föld mélye bezárta magába a bányászokat.

A robbanás nyolc métert repített… füstben, sötétben tapogatóztunk, és csak egy gondolat járt a fejemben: ki kell juttatni a társaimat.

- emlékezett vissza a főaknász.

Emlékezés a hősökre

Tatabánya nem felejtett. 2008 óta minden évben megrendezik a Bányász Hősök napját, ahol mécsesek és koszorúk jelzik: a föld alatti munka hősei nem tűntek el nyomtalanul. A tragédia óta több mint négy évtized telt el, de a fájdalom és a tisztelet ma is ugyanúgy jelen van a város életében.

A múlt üzenete a skanzenben

A bányászhagyományok ma már nemcsak a temetőben és az emléknapokon élnek tovább. A múzeumok és a skanzenek őrzik azokat az eszközöket, fényképeket és történeteket, amelyek közelebb hozzák a fiatalabb nemzedékekhez, milyen volt a bányászok élete. Nem véletlen, hogy a Bányászati és Ipari Skanzen évtizedek óta a bányásznapi programok egyik legfontosabb helyszíne.

A hely különlegességére egy korábbi videó is felhívta a figyelmet, amely a Tatabányai Múzeum Metamorfózis című kiállításában és a skanzenben készült. A kisfilm nemcsak a bányászélet tárgyi világát mutatja be, hanem azt is, mit jelent a hely az itt élőknek. A felvételeket Szilágyi Kevin és Taizs Gergő készítették, a technikai hátteret a Peron Music Alapítvány biztosította. A fotók a Tatabányai Múzeum gyűjteményéből származnak. 

Örök mementó

A sújtólégrobbanás 1978 februárjában nemcsak 26 család életét változtatta meg, hanem egész Tatabánya történetét is. Az üres koporsók, a túlélők emlékei és a közösség összetartása mind azt üzenik: a bányászok áldozata örökre velünk marad. Az ő történetük a város örök mementója.

 

