Meddig tart a strandszezon Komárom-Esztergom vármegyében? – Így zárnak a strandok az ősz beköszöntével

A nyár sokak számára egyet jelent a vízparti pihenéssel, a strandolással és a forró napokban való hűsöléssel. Ahogy azonban rövidülnek a nappalok és hűvösebbé válnak az esték, lassan véget ér a strandszezon is. Szeptember beköszöntével a legtöbb szabadtéri fürdő bezárja kapuit. Mutatjuk, hol mártózhatnak még meg a látogatók.

Bajcsy Tünde

A strandok, fürdők és szabadvízi helyek a közösségi élmények, a családi programok és a kikapcsolódás legfontosabb színterei a júniustól augusztusig tartó hónapokban. Komárom-Esztergom megye és környéke gazdag kínálatot nyújt a vízi kikapcsolódásra vágyóknak a strandszezon idején: a Duna-parti szabadstrandoktól a modern élményfürdőkig több lehetőség közül választhatunk. Összegyűjtöttük, hogy a térség népszerű strandjai meddig tartanak nyitva, és hol élvezhetjük a fürdőzés örömeit az ősz beálltával is.

Forrás: pexels.com
A strandszezon a közösségi élményekről, a vízi játékokról és a gondtalan nyári pillanatokról szól. A nyár vége azonban a strandszezon végét is jelenti
Forrás: pexels.com

A strandszezon a végéhez közeledik

Ahogy beköszönt az ősz, a strandok is lassan elcsendesednek. A zsúfolt medencék, a vízparti nevetés és a nyári pezsgés helyét átveszi a csendesebb, nyugodtabb időszak. A legtöbb szabadtéri fürdő augusztus végével vagy szeptember elején zárja le a szezont.

Nagymarosi szabadstrand

A Dunakanyar egyik gyöngyszeme, a nagymarosi szabadstrand a nyár folyamán folyamatosan várja a fürdőzni vágyókat. A hivatalos zárási dátumot elsején jelentették be: a szabadstrand hivatalosan is lezárta a strandszezont augusztus 31-én.

Fotó: Dinya Magdolna / Forrás:  24 Óra
A nagymarosi szabadstrand már nem üzemel
Fotó: Dinya Magdolna / Forrás:  24 Óra

Bábolnai Strand- és Termálfürdő

Bábolnán szerencsés helyzetben vannak a fürdőzni vágyók: itt nem ér véget hirtelen a szezon. Szeptembertől a kültéri részleg már nem működik tovább, azonban a beltéri termál- és gyógymedencék egész évben nyitva állnak. Így a nyár elmúltával sem kell lemondani a fürdőzésről.

Forrás: babolnafurdo.hu
A bábolnai strand kültéri medencéi szeptembertől nem üzemelnek, azonban a beltéri és a termál medencék egész évben nyitva vannak
Forrás: babolnafurdo.hu

Öböl Music Beach - Palatinus-tó – Esztergom

A fiatalok egyik kedvenc szórakozóhelye, az Öböl Beach hivatalosan minden évben június 1. és augusztus 31. között üzemel. Ugyanakkor az első szeptemberi hétvégéken – ha az időjárás kedvező – a szervezők gyakran meghosszabbítják a szezont. Ez lehetőséget ad arra, hogy a nyár utolsó meleg napjait még a tóparton tölthessük. Jó hír a vendégeknek, hogy a Palatinus-tó nem zárja be még kapuit augusztus végén: a hivatalos nyitvatartás szerint a strandfürdő egészen 2025. szeptember 15-ig nyitva tart, így még az őszi napok elején is van lehetőség egy utolsó csobbanásra.

Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra
Az esztergomi Palatinus-tó még tárt kapukkal várja a vendégeket a hétvégi felmelegedés idején is
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Gyémántfürdő, Tatabánya

A tatabányai Gyémánt Fürdő strandszezonja 2025. augusztus 31-én véget ért, a kedvezőtlen időjárás miatt ezen a napon már nem nyitott ki a kültéri részleg. A mindennapos nyitvatartás ezzel lezárult, de a vendégeknek még maradt egy utolsó lehetőség: a Bányásznapi hétvégén, szeptember 6–7-én, kedvező időjárás esetén a strand ismét kinyithat. Az élményfürdő és a beltéri rész – uszoda, wellness és szaunavilág – azonban egész évben elérhető, így a hűvösebb hónapokban is biztosít kikapcsolódást.

Forrás: gyemantfurdo.hu
A tatabányai Gyémántfürdő a bányásznapi hétvégén is nyitva tart
Forrás: gyemantfurdo.hu

Oroszlányi strand

Az oroszlányi Csobbanóban a nyári szünet utolsó napján, 2025. augusztus 31-én tartották meg az idényzárást. A strand ezen a vasárnapon várta utoljára a vendégeket ebben a szezonban.

Forrás: Facebook/Csobbanó Uszoda Oroszlány
Forrás: Facebook/Csobbanó Uszoda Oroszlány

Tatai Fényes Strand

A tatai Fényes Fürdő medencés strandja augusztus 31-én búcsúzott az idei szezontól, azonban a fürdőzés szerelmesei számára még maradt egy különleges lehetőség. A Grófi-tó, amely Közép-Európa legnagyobb hozamú élő karsztforrás-tava, forrásfürdő szeptember végéig továbbra is nyitva áll.

Fényes Fürdő
Megvan a hiba, hogy miért kellett leereszteni a Fényes Fürdő medencéjének a vizét 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A strandszezon véget ért, de Palatinus és Fényes tó még szeptemberben is vár, míg Bábolna és Tatabánya beltéri fürdői egész évben nyújtanak kikapcsolódást.

 

