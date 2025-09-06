Meddig tart a strandszezon Komárom-Esztergom vármegyében? – Így zárnak a strandok az ősz beköszöntével

A strandok, fürdők és szabadvízi helyek a közösségi élmények, a családi programok és a kikapcsolódás legfontosabb színterei a júniustól augusztusig tartó hónapokban. Komárom-Esztergom megye és környéke gazdag kínálatot nyújt a vízi kikapcsolódásra vágyóknak a strandszezon idején: a Duna-parti szabadstrandoktól a modern élményfürdőkig több lehetőség közül választhatunk. Összegyűjtöttük, hogy a térség népszerű strandjai meddig tartanak nyitva, és hol élvezhetjük a fürdőzés örömeit az ősz beálltával is.

A strandszezon a közösségi élményekről, a vízi játékokról és a gondtalan nyári pillanatokról szól. A nyár vége azonban a strandszezon végét is jelenti

Forrás: pexels.com

A strandszezon a végéhez közeledik

Ahogy beköszönt az ősz, a strandok is lassan elcsendesednek. A zsúfolt medencék, a vízparti nevetés és a nyári pezsgés helyét átveszi a csendesebb, nyugodtabb időszak. A legtöbb szabadtéri fürdő augusztus végével vagy szeptember elején zárja le a szezont.

Nagymarosi szabadstrand

A Dunakanyar egyik gyöngyszeme, a nagymarosi szabadstrand a nyár folyamán folyamatosan várja a fürdőzni vágyókat. A hivatalos zárási dátumot elsején jelentették be: a szabadstrand hivatalosan is lezárta a strandszezont augusztus 31-én.

A nagymarosi szabadstrand már nem üzemel

Fotó: Dinya Magdolna / Forrás: 24 Óra

Bábolnai Strand- és Termálfürdő

Bábolnán szerencsés helyzetben vannak a fürdőzni vágyók: itt nem ér véget hirtelen a szezon. Szeptembertől a kültéri részleg már nem működik tovább, azonban a beltéri termál- és gyógymedencék egész évben nyitva állnak. Így a nyár elmúltával sem kell lemondani a fürdőzésről.

A bábolnai strand kültéri medencéi szeptembertől nem üzemelnek, azonban a beltéri és a termál medencék egész évben nyitva vannak

Forrás: babolnafurdo.hu

Öböl Music Beach - Palatinus-tó – Esztergom

A fiatalok egyik kedvenc szórakozóhelye, az Öböl Beach hivatalosan minden évben június 1. és augusztus 31. között üzemel. Ugyanakkor az első szeptemberi hétvégéken – ha az időjárás kedvező – a szervezők gyakran meghosszabbítják a szezont. Ez lehetőséget ad arra, hogy a nyár utolsó meleg napjait még a tóparton tölthessük. Jó hír a vendégeknek, hogy a Palatinus-tó nem zárja be még kapuit augusztus végén: a hivatalos nyitvatartás szerint a strandfürdő egészen 2025. szeptember 15-ig nyitva tart, így még az őszi napok elején is van lehetőség egy utolsó csobbanásra.

Az esztergomi Palatinus-tó még tárt kapukkal várja a vendégeket a hétvégi felmelegedés idején is

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Gyémántfürdő, Tatabánya

A tatabányai Gyémánt Fürdő strandszezonja 2025. augusztus 31-én véget ért, a kedvezőtlen időjárás miatt ezen a napon már nem nyitott ki a kültéri részleg. A mindennapos nyitvatartás ezzel lezárult, de a vendégeknek még maradt egy utolsó lehetőség: a Bányásznapi hétvégén, szeptember 6–7-én, kedvező időjárás esetén a strand ismét kinyithat. Az élményfürdő és a beltéri rész – uszoda, wellness és szaunavilág – azonban egész évben elérhető, így a hűvösebb hónapokban is biztosít kikapcsolódást.