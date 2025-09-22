3 órája
Ezek a leggyakoribb sportsérülések - akár egy kocogásból is lehet baj
Aki sportol, tudja, hogy megfelelő elővigyázatosság ellenére is előfordulhatnak kisebb-nagyobb balesetek. Végigvettük, melyek a leggyakoribb sportsérülések és kiket érinthet.
Akár egy bemelegítés nélküli edzésből is súlyos sérülés lehet. Nem árt tisztában lenni, mikre kell figyelni sportoláskor, a leggyakoribb sportsérülések tükrében. A webbeteg listáját hívtuk segítségül a témában: melyek a leggyakoribb sérülések és mik a sportsérülés tünetei. Ha tudod, mik a tünetek, irány a sürgősségi.
Leggyakoribb sportsérülések nem csak sportolóknál lehetnek
Az Achilles-ín gyulladása
A szakadás leggyakrabban hirtelen, nagy erőbehatás következtében történik – például egy hirtelen elindulás vagy ugrás során. A háttérben gyakran húzódik meg az ín előzetes elgyengülése, melyet okozhat.
A szakadás főként 40–60 év közötti férfiaknál fordul elő gyakrabban és azoknál, akik csak alkalmilag sportolnak, vagy bemelegítés vagy nyújtás nélkül edzenek.
A külső bokaszalag szakadása
A boka belső és külső oldalán kifejezetten erős fájdalom és duzzanat jelenik meg. Nyomásra fájdalom észlelhető a boka külső oldalán. Egy-két nap elteltével vérömleny jelenhet meg. Komplett szakadásnál megeshet, hogy a fájdalom gyorsan eltűnik, ami miatt gyakran alábecsülik a sérülést.
A leggyakrabban futóknál, labdajátékot űzőknél fordul elő.
Kiment hüvelykujj
Ha a hüvelykujj túlmozog a természetes mozgástartományán (általában hátrafelé), károsodhat az alapízületnél a stabilizáló szalagrendszer. Tünete az erős fájdalom mozgatáskor, leginkább, amikor hátrahajlik. Duzzanat és instabilitás a hüvelykujj alapjánál lévő ízületben.
Gyakori sérülés síelőknél, kontakt, küzdősportoknál és egyes labdajátékok, így kosárlabdázás vagy röplabdázás esetén.
Térdszalagsérülések
A térd sérülései közül a szalagsérülések a leggyakoribbak közé tartoznak: a térdízületi szalagok és a C-alakú porcok sérülései fordulnak elő leggyakrabban, sokszor együttesen is.
Tünetei: hirtelen hasító fájdalom alakul ki, amely pihentetés esetén is csak lassan enyhül, mozgatás hatására azonban ismét erősödik A sérülés után néhány órán belül duzzanat keletkezik, amely önmagában is feszítő jellegű fájdalmat okoz. Térdízületi instabilitás is kialakul, amely mozgatás vagy terhelés esetén tapasztalható.
A leggyakrabban síelés, focizás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tenisz vagy fallabda közben történik a sérülés.
Porcsérülések
Tünete, hogy a sérült oldali ízületi rés erősen fájdalmassá válik. Nem biztos, hogy duzzanat alakul ki. Ha a sérült porc beakad, az ízületet teljesen kinyújtani nem lehet. A mozgó porcrészlet vagy a ciszta tapintható lehet.
A legtöbbször hobbisportolás közben alakul ki. Túlterhelés, helytelen terhelés, nem megfelelő eszközhasználat, túlsúly a leggyakoribb okok, de baleset során is kialakulhat.
Csonttörés
Többféle okból lehet törés egy ütközés, elesés vége.
- védekezési (ekkor egyszerű törés alakul ki),
- összenyomatásos (súlyos lágyrészsérülés jön létre),
- darabos törés (a csontból egy darab kihasad),
- szegmenttörés (ugyanaz a csont két különböző helyen törik, így három nagy törött darab keletkezik),
- romtörés (a törésvonal zúzott, súlyosan összeroncsolódott csontrészlet jön létre).
Tünete az érintett testrész deformitása, természetellenes pozíciója. Erős fájdalom jelentkezik, főleg mozgatáskor, terheléskor; gyakran hallható a törés bekövetkeztekor reccsenés, roppanás.
Veszélyeztetett sportolók az országúti- és hegyikerékpározók, görkorcsolyázók, kontaktsportolók, labdarúgók, kézilabdázók, küzdősportot űzők, jégkorongozók.
Fáradásos törés (stressztörés)
A csontot ért folyamatos behatások miatt egyszer csak törés következik be. Előidéző tényezői között a rossz edzésterv, monoton terhelés, nem megfelelő sportfelszerelés mellett a genetikai hajlam, kalciumhiányos táplálkozás, bizonyos hormonális állapotok (pl. fogamzásgátlás miatti alacsony ösztrogénszint), egyéb ortopédiai elváltozások (pl. lúdtalp) is szerepelhetnek, csakúgy mint az egyéb alapbetegségek, és a nem megfelelő izomerő, rossz hajlékonyság is.
Versenyszerűen sportolók, főként a futók körében nem ritka a fáradásos törés kialakulása. A rövidtávfutóknál a láb, a hosszútávfutók esetén a hosszú csöves csontok, a dobóatlétáknál a felkarcsont, az úszóknál és evezősöknél a borda az érintett leggyakrabban.
Ezenkívül sportsérülés lehet az izomhúzódás, sarokcsont sarkantyú, golfkönyök, SI ízületi blokk, izomgörcs, futó térd, körülírt porchiány, izom(rost)szakadás, elülső térdfájdalom, sípcsont fájdalom, nyáktömlő gyulladás (bursitis), vállficam, úszóváll (rotator tendinitis), teniszkönyök.