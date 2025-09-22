Ezek a leggyakoribb sportsérülések - akár egy kocogásból is lehet baj

Akár egy bemelegítés nélküli edzésből is súlyos sérülés lehet. Nem árt tisztában lenni, mikre kell figyelni sportoláskor, a leggyakoribb sportsérülések tükrében. A webbeteg listáját hívtuk segítségül a témában: melyek a leggyakoribb sérülések és mik a sportsérülés tünetei. Ha tudod, mik a tünetek, irány a sürgősségi.

Ezek a leggyakoribb sportsérülések

Leggyakoribb sportsérülések nem csak sportolóknál lehetnek

Az Achilles-ín gyulladása

A szakadás leggyakrabban hirtelen, nagy erőbehatás következtében történik – például egy hirtelen elindulás vagy ugrás során. A háttérben gyakran húzódik meg az ín előzetes elgyengülése, melyet okozhat.

A szakadás főként 40–60 év közötti férfiaknál fordul elő gyakrabban és azoknál, akik csak alkalmilag sportolnak, vagy bemelegítés vagy nyújtás nélkül edzenek.

A külső bokaszalag szakadása

A boka belső és külső oldalán kifejezetten erős fájdalom és duzzanat jelenik meg. Nyomásra fájdalom észlelhető a boka külső oldalán. Egy-két nap elteltével vérömleny jelenhet meg. Komplett szakadásnál megeshet, hogy a fájdalom gyorsan eltűnik, ami miatt gyakran alábecsülik a sérülést.

A leggyakrabban futóknál, labdajátékot űzőknél fordul elő.

Kiment hüvelykujj

Ha a hüvelykujj túlmozog a természetes mozgástartományán (általában hátrafelé), károsodhat az alapízületnél a stabilizáló szalagrendszer. Tünete az erős fájdalom mozgatáskor, leginkább, amikor hátrahajlik. Duzzanat és instabilitás a hüvelykujj alapjánál lévő ízületben.

Gyakori sérülés síelőknél, kontakt, küzdősportoknál és egyes labdajátékok, így kosárlabdázás vagy röplabdázás esetén.

Térdszalagsérülések

A térd sérülései közül a szalagsérülések a leggyakoribbak közé tartoznak: a térdízületi szalagok és a C-alakú porcok sérülései fordulnak elő leggyakrabban, sokszor együttesen is.

Tünetei: hirtelen hasító fájdalom alakul ki, amely pihentetés esetén is csak lassan enyhül, mozgatás hatására azonban ismét erősödik A sérülés után néhány órán belül duzzanat keletkezik, amely önmagában is feszítő jellegű fájdalmat okoz. Térdízületi instabilitás is kialakul, amely mozgatás vagy terhelés esetén tapasztalható.