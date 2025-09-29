Egyre korábban sötétedik, ezekre figyelj, hogy Te is biztonságban hazaérj!

A rövidebb nappalok és a borongós időjárás komoly változást hoznak a közlekedésben. Gyalogosok, kerékpárosok és autósok egyaránt érzékelik a nehezített látási viszonyokat, ezért az Országos Mentőszolgálat már most felhívja a figyelmet a sötétedés kihívásaira.

A sötétedéssel járó veszélyekre hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Sötétedés és biztonság az utakon

Az őszi sötétedés fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől. Gyalogosként ajánlott fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt viselni, kerékpáron mindig legyen működő lámpa és láthatósági mellény. Autósoknak célszerű nagyobb követési távolságot tartani, és számítani a gyalogosokra a gyengébben megvilágított útszakaszokon. A megfelelő védőfelszerelés és odafigyelés az egyszerű, ugyanakkor a leghatékonyabb módja annak, hogy az sötétedés ellenére mindenki biztonságban maradjon.

Idén hamarabb érkezik a váltás. Sokan nem is gondolnák, hogy az óraátállítás mennyire összekapcsolódik az időjárás és a mindennapok ritmusának változásával. Az idei évben október 26-án, vasárnap hajnalban kell visszaállítani az óráinkat: 3:00-ról 2:00 órára lépünk vissza, vagyis papíron egy órával többet alhatunk. A 2025-ös őszi óraátállítás a szokásosnál kicsit korábbra esik, ami miatt sokan már jóval a tél beköszönte előtt érzik a sötétebb esték hatását.

Egy friss országos felmérés szerint Tatabánya közbiztonsága a legrosszabbak között van Magyarországon. A közbiztonság Tatabányán az éjszakai séták során különösen aggasztó, és az elmúlt évek brutális bűncselekményei is alátámasztják a félelmet. A biztonságérzet minden településen meghatározza a mindennapi élet minőségét, különösen akkor, ha valaki sötétedés után is szeretne nyugodtan közlekedni. Tatabányán azonban sokan már rég nem teszik meg könnyű szívvel, hogy este egyedül induljanak haza. Ez a helyzet jól mutatja, hogy a közbiztonság hiánya közvetlenül befolyásolja a lakosok mindennapi életét is.