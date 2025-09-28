45 perce
Tízezreket várnak a mindjárt 500 éves vásárba: itt a 2025-ös Simon-Júda napi vásár időpontja
Október második hétvégéjén ismét benépesül Párkány belvárosa, ahol négynapos kavalkád várja a látogatókat. A Simon--Júda napi vásár a térség legnagyobb kulturális eseménye, ahová árusok és érdeklődők érkeznek Szlovákiából, Magyarországról és még távolabbról is. Aki itt nem talál kedvére való portékát, az talán sehol!
A 2025. október 9-12. között zajló Simon-Júda napi vásár idén 477. alkalommal várja az érdeklődőket. A város legnagyobb kulturális és közösségi rendezvényén kézművesek, gasztronómiai különlegességek, retró vidámpark és élőzenei koncertek színesítik a programot. A színpadon olyan fellépők váltják egymást, mint a Neoton Infinity Show, az Ister Gun, vagy éppen az Irigy Hónaljmirigy. A vásár az előző évekhez hasonlóan hatalmas területen zajlik: a kézműves árusok a sétálóutcán és a városháza előtt kapnak helyet, míg az ételkülönlegességeket a körforgalom környékén érdemes keresni. A Szent István utca idén tovább bővül új standokkal, így garantált a szédítő kínálat. Tavaly is beszámoltunk arról, hogy szinte minden megtalálható volt a standokon, a retró vidámparktól a kézműves finomságokig. Idén sem lesz ez másként, sőt, még több árus érkezik a környező országokból.
Simon-Júda napi vásár Párkány szívében
A vásár gyökerei egészen a középkorig nyúlnak vissza. A vásárjogot 1747-ben kapta Párkány, és azóta szinte megszakítás nélkül minden évben megrendezik. Ez teszi az eseményt az egyik legrégebbi, máig élő közép-európai vásárrá. Gondolj bele: míg régen lovaskocsival érkeztek a kofák és portékák, ma food truckok, színpadi fények és vidámparki forgóhinta várja a vendégeket. A múlt és a jelen egyszerre van itt jelen, ettől olyan különleges a vásári hangulat.
A közlekedésben is lesznek újdonságok: október 11-én szombaton ingyenes ingajárat segíti a látogatókat az ipari park és a belváros között, valamint bővülnek a parkolóhelyek is. A hatalmas forgalom miatt azonban nem árt felkészülni torlódásokra a Mária Valéria híd környékén. A városközpontot már október 8-án éjféltől lezárják, így érdemes előre megtervezni az érkezést.
Ez vár rád a Simon-Júda napi vásáron:
- Füstölt kolbász, ropogós pecsenye, illatos kürtőskalács - a gasztronómiai soron garantáltan nem maradsz éhes.
- Koncertek kora délutántól hajnalig - a Neoton Infinity Show, az Ister Gun, Krisz Rudi vagy az Irigy Hónaljmirigy fellépése mindig tömegeket vonz.
- Vásári ritkaságok: kézzel faragott fakanalak, népi dísztárgyak és szuvenírek, amiket csak itt találsz meg.
Nem véletlen, hogy a helyiek szerint „aki egyszer eljön, az biztosan visszatér”.
A vásár részletes programja és minden aktuális közlekedési információ hamarosan elérhető lesz a város hivatalos oldalán.
GALÉRIA: Képeken a Simon-Júda napi vásár második, pénteki napja (Fotó: F.M.)Fotók: F.M.
A rendezvény nem csupán bevásárlóhely, hanem élmény, ahol múlt és jelen, hagyomány és modern szórakozás találkozik. Ha októberben egy igazán pezsgő programra vágytok, ne hagyjátok ki Párkány legnagyobb eseményét, mert garantált, hogy minden érzékszerveteket rabul ejti majd!