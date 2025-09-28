Tízezreket várnak a mindjárt 500 éves vásárba: itt a 2025-ös Simon-Júda napi vásár időpontja

A 2025. október 9-12. között zajló Simon-Júda napi vásár idén 477. alkalommal várja az érdeklődőket. A város legnagyobb kulturális és közösségi rendezvényén kézművesek, gasztronómiai különlegességek, retró vidámpark és élőzenei koncertek színesítik a programot. A színpadon olyan fellépők váltják egymást, mint a Neoton Infinity Show, az Ister Gun, vagy éppen az Irigy Hónaljmirigy. A vásár az előző évekhez hasonlóan hatalmas területen zajlik: a kézműves árusok a sétálóutcán és a városháza előtt kapnak helyet, míg az ételkülönlegességeket a körforgalom környékén érdemes keresni. A Szent István utca idén tovább bővül új standokkal, így garantált a szédítő kínálat. Tavaly is beszámoltunk arról, hogy szinte minden megtalálható volt a standokon, a retró vidámparktól a kézműves finomságokig. Idén sem lesz ez másként, sőt, még több árus érkezik a környező országokból.

Kézzel faragott fakanalak és népművészeti ritkaságok is helyet kapnak a Simon-Júda napi vásáron.

Fotó: P.O.Z. / Forrás: 24 Óra

Simon-Júda napi vásár Párkány szívében

A vásár gyökerei egészen a középkorig nyúlnak vissza. A vásárjogot 1747-ben kapta Párkány, és azóta szinte megszakítás nélkül minden évben megrendezik. Ez teszi az eseményt az egyik legrégebbi, máig élő közép-európai vásárrá. Gondolj bele: míg régen lovaskocsival érkeztek a kofák és portékák, ma food truckok, színpadi fények és vidámparki forgóhinta várja a vendégeket. A múlt és a jelen egyszerre van itt jelen, ettől olyan különleges a vásári hangulat.

A közlekedésben is lesznek újdonságok: október 11-én szombaton ingyenes ingajárat segíti a látogatókat az ipari park és a belváros között, valamint bővülnek a parkolóhelyek is. A hatalmas forgalom miatt azonban nem árt felkészülni torlódásokra a Mária Valéria híd környékén. A városközpontot már október 8-án éjféltől lezárják, így érdemes előre megtervezni az érkezést.

Ez vár rád a Simon-Júda napi vásáron: Füstölt kolbász, ropogós pecsenye, illatos kürtőskalács - a gasztronómiai soron garantáltan nem maradsz éhes.

Koncertek kora délutántól hajnalig - a Neoton Infinity Show, az Ister Gun, Krisz Rudi vagy az Irigy Hónaljmirigy fellépése mindig tömegeket vonz.

Vásári ritkaságok: kézzel faragott fakanalak, népi dísztárgyak és szuvenírek, amiket csak itt találsz meg. Nem véletlen, hogy a helyiek szerint „aki egyszer eljön, az biztosan visszatér”.

A vásár részletes programja és minden aktuális közlekedési információ hamarosan elérhető lesz a város hivatalos oldalán.