szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos döntés

1 órája

Örülhetnek a horgászok, megmenekülhet a Síkvölgyi-tó

Címkék#Tatabánya#Gál Csaba#vészharang#Síkvölgyi tó#Síkvölgyi Horgász Tavak#Fidesz#önkormányzat

Megmenekülhet a tatabányaiak kedvenc horgászhelye. A kiszáradás közelébe került Síkvölgyi tó ügye a tatabányai közgyűlésen is szóba került.

Kemma.hu

A nyár forrósága és az aszály miatt kritikus helyzetbe került a tatabányai Síkvölgyi tó, most azonban egy időre fellélegezhetnek a horgászok és a helyiek. 

Megmenekülhet a tatabányaiak kedvenc horgászhelye. A kiszáradás közelébe került síkvölgyi tó ügye a tatabányai közgyűlésen is szóba került.
A  kiszáradás közelébe került Síkvölgyi tó ügye a tatabányai közgyűlésen is szóba került.
Forrás: Facebook /Gál Csaba Tatabányáért

A város közgyűlése elfogadta a Fidesz képviselőcsoportjának javaslatát, így az önkormányzat 6,5 millió forintos támogatással biztosítja a Síkvölgyi Horgász Tavak vízpótlását a következő időszakban. 

Megmenekülhet a Síkvölgyi tó

– A síkvölgyiek megkongatták a vészharangot – mi pedig válaszoltunk a hívásra – fogalmazott közösségi oldalán Gál Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője, aki szerint nem lehetett tovább halogatni a döntést. Mint mondta, a horgászegyesület előbb az önkormányzat vezetőihez, majd érdemi lépések hiányában Bencsik János országgyűlési képviselőhöz fordult segítségért. Végül a Fidesz-frakció nyújtott be indítványt a közgyűlésnek, amelyet kisebb vita után, de elfogadtak.

Az elmúlt időszakban a tavak vízmennyiségének mintegy kétharmada eltűnt, az eredeti állapot helyreállításához pedig 140–150 ezer köbméter vízre lenne szükség. Rövid távon a teljes kiszáradás és a halállomány pusztulásának megakadályozása csak a tavak mellett található fúrt kútból biztosítható. A Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület számításai szerint a vízpótlás 2026 végéig mintegy 6,5 millió forintba kerülne, ez azonban meghaladta volna az egyesület lehetőségeit. 

A végleges megoldásra még várni kell

A támogatás révén most átmeneti megoldás született, és sikerült elkerülni a halállomány pusztulását. 
– Nagy öröm, hogy a közgyűlés végül támogatta a javaslatunkat, így egy időre megmenekült a tó! Bízom abban, hogy a végleges megoldásra sem kell sokat várni – hangsúlyozta Gál Csaba.
Jó hír az is, hogy az egyesület a jövő évben napelemes energetikai fejlesztést tervez, amellyel a vízpótláshoz szükséges villamos energia jelentős részét, vagy akár egészét is meg tudják majd termelni. Ehhez nem kérnek további önkormányzati támogatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu