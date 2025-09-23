Örülhetnek a horgászok, megmenekülhet a Síkvölgyi-tó

A nyár forrósága és az aszály miatt kritikus helyzetbe került a tatabányai Síkvölgyi tó, most azonban egy időre fellélegezhetnek a horgászok és a helyiek.

A kiszáradás közelébe került Síkvölgyi tó ügye a tatabányai közgyűlésen is szóba került.

Forrás: Facebook /Gál Csaba Tatabányáért

A város közgyűlése elfogadta a Fidesz képviselőcsoportjának javaslatát, így az önkormányzat 6,5 millió forintos támogatással biztosítja a Síkvölgyi Horgász Tavak vízpótlását a következő időszakban.

Megmenekülhet a Síkvölgyi tó

– A síkvölgyiek megkongatták a vészharangot – mi pedig válaszoltunk a hívásra – fogalmazott közösségi oldalán Gál Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője, aki szerint nem lehetett tovább halogatni a döntést. Mint mondta, a horgászegyesület előbb az önkormányzat vezetőihez, majd érdemi lépések hiányában Bencsik János országgyűlési képviselőhöz fordult segítségért. Végül a Fidesz-frakció nyújtott be indítványt a közgyűlésnek, amelyet kisebb vita után, de elfogadtak.

Az elmúlt időszakban a tavak vízmennyiségének mintegy kétharmada eltűnt, az eredeti állapot helyreállításához pedig 140–150 ezer köbméter vízre lenne szükség. Rövid távon a teljes kiszáradás és a halállomány pusztulásának megakadályozása csak a tavak mellett található fúrt kútból biztosítható. A Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület számításai szerint a vízpótlás 2026 végéig mintegy 6,5 millió forintba kerülne, ez azonban meghaladta volna az egyesület lehetőségeit.

A végleges megoldásra még várni kell

A támogatás révén most átmeneti megoldás született, és sikerült elkerülni a halállomány pusztulását.

– Nagy öröm, hogy a közgyűlés végül támogatta a javaslatunkat, így egy időre megmenekült a tó! Bízom abban, hogy a végleges megoldásra sem kell sokat várni – hangsúlyozta Gál Csaba.

Jó hír az is, hogy az egyesület a jövő évben napelemes energetikai fejlesztést tervez, amellyel a vízpótláshoz szükséges villamos energia jelentős részét, vagy akár egészét is meg tudják majd termelni. Ehhez nem kérnek további önkormányzati támogatást.