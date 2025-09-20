1 órája
„Mindig előre, soha nem hátra” – egy anya története a sclerosis multiplexről
Egy alattomos betegség, amely kívülről gyakran láthatatlan tünetekkel jár, mégis gyökeresen megváltoztatja a mindennapokat. Egy felvidéki asszony története megmutatja, milyen kihívásokkal kell szembenéznie annak, aki több mint tizenöt éve él együtt sclerosis multiplex kórral.
Vannak helyzetek az életben, amikor a test hirtelen jelez: valami nincs rendben. Egy apró tünettel kezdődik, majd lassan, alattomosan szövi át a mindennapokat. Kívülről talán láthatatlan, belülről mégis minden pillanatban érezhető. Pontosan ilyenek a sclerosis multiplex tünetei.
Egy történet a sclerosis multiplex betegségről
A kórság kialakulásával kapcsolatban az 54 éves Gyöngyi elmesélte nekünk, milyen tünetek jelentkeztek nála és ez milyen kihatással volt az életére.
Egy délután Gyöngyi a kétéves kisfiával biciklizett a falujuk utcáin. Jobbra pillantva furcsa, szürke homályt látott, mintha köd borult volna a szemére. Nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, pedig ez volt az első jele annak a betegségnek, amely hamarosan fenekestül felforgatta az életét: a sclerosis multiplexnek (SM).
Mi az a sclerosis multiplex?
A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer egyik leggyakoribb autoimmun betegsége: Magyarországon mintegy tízezer embert érint, világszerte több mint 2,5 millió ember él a betegséggel. Az immunrendszer téves működése miatt az idegrostok szigetelését képező myelinhüvely sérül, emiatt az ingerületvezetés lelassul vagy megszakad. Leggyakrabban fiatal felnőttkorban diagnosztizálják, ráadásul kétszer annyi nőt érint, mint férfit. A tünetek sokfélék lehetnek: látászavar, végtagzsibbadás, izomgyengeség, fáradékonyság vagy akár depresszió. A betegség lefolyása kiszámíthatatlan: egyeseknél lassan romlik az állapot, másoknál évekig változatlan maradhat.
Az első tünetek és a diagnózis sokkja
A homályos látás után Gyöngyi karjaiban is szokatlan érzés jelentkezett. Egyre gyakrabban bizsergett a kézfeje, mintha folyamatosan el lenne zsibbadva. Előfordult, hogy már egy üveg kupakját sem tudta erőből letekerni. A zsibbadás aztán a lábfejében is jelentkezett, idővel pedig lépésről lépésre haladt felfelé: előbb a térdéig, majd a combjáig.
Amikor már a combomnál járt a fura érzés, eldöntöttem, hogy orvoshoz kell fordulnom, mielőtt feljebb ér a szívemhez
– emlékszik vissza.
A háziorvosához fordult, aki azonnal egy idegorvoshoz küldte őt. Néhány napon belül már Pozsonyban volt egy specialistánál, aki kórházi kivizsgálást javasolt. A pontos diagnózishoz agyi MR-vizsgálat és gerincvelői folyadékvétel (lumbálpunkció) is hozzátartozott. Ezek eredménye végül megerősítette az orvos előzetes sejtését: sclerosis multiplex.
Bevallotta, hogy addig semmit sem tudott a betegségről, és teljesen megrettent. A kórházi suttogásokból pedig annyit vett ki, hogy tolószékbe fog kerülni és teljesen lebénul.
Pozsonyból hazafelé végigzokogtam az utat az autóban
– mesélte.
A mai modern gyógyszerek segítségével az SM gyakran szinten tartható, sőt vannak betegek, akik a megfelelő terápiával szinte teljes értékű életet élhetnek. Gyöngyi megkapta az első kezelési tervét is, amely egy immunmoduláló injekciókúra volt.
Mindennapok az injekció árnyékában
Eleinte mindennap be kellett adnom magamnak, hétfőtől péntekig. Szombat-vasárnap szabadnapot adtam magamnak – így könnyebb volt fejben tartani
– mondja mosolyogva. Később a dózist ritkábban, de ugyanakkora adagban kellett beadnia, és szerencsére a gyógyszer szinten tartotta az állapotát. Negyedévente jár kontrollra és gyógyszerutánpótlásért, a hűtőben tárolt injekcióit pedig utazáskor is viszi magával.
Természetesen a hosszú évek alatt már együtt él a betegség bizonyos tüneteivel.
Olyan, mintha a kezemben mindig hangyák mászkálnának
– így írja le az állandó zsibbadást, amit már szinte megszokott. Néhány éve szemüveget is kell viselnie, mert a látása romlott az évek során.
A láthatatlan küzdelem és a család
A mindennapokat sokszor egészen apró dolgok nehezítik meg.
Volt olyan, hogy kenyeret akartam vágni, de nem éreztem, hogy fogom a kést. Akkor inkább szóltam a férjemnek, hogy segítsen, azóta inkább szeletelt kenyeret veszek
– meséli.
A szakértők szerint a sclerosis multiplex egyik legnehezebben viselhető tünete a kóros fáradékonyság (fatigue). Neurológusok az esztergomi Országos SM Napon arról beszéltek, hogy a betegek 80–90 százalékát érintheti átmenetileg vagy tartósan ez az állapot, amely nem múlik el alvással vagy pihenéssel, és gyakran a munkahely elvesztéséhez vagy a közösségi életből való visszahúzódáshoz vezet. Gyöngyi azonban ennek ellenére 32 évet dolgozott, és a betegség sem állította meg attól, hogy aktívan részt vegyen a közösségi életben.
Új egyensúly
Végül mégis fel kellett mondania: a mindennapos ingázás, a stressz és a panaszok miatt saját egészsége érdekében döntött így. Az orvosi bizottság teljes, 100 százalékos rokkantságot állapított meg, így jelenleg invaliditásban van otthon
Az otthonlétet igyekszik tartalmasan tölteni. Rövid ideig tornázni is járt, de ezt ízületi panaszai miatt abbahagyta. Helyette csatlakozott a helyi énekkarhoz, amellyel több versenyen is felléptek.
Persze a nehéz tárgyak emelgetését már kerüli, mivel az orvosok figyelmeztették: az erőlködés ártalmas lehet, ha a gerincében lévő gyulladásos gócokat nyomás éri. De ha egyedül van, megtalálja a módját: apránként akár egy szódás rekeszt is felcipel a lépcsőn.
Nem szabad belelovalni magam abba, hogy mi lesz holnap. A mának kell élni. Nem szabad, hogy a betegségem rátelepedjen a családomra. Mosolyogni kell, játszani, élni. Ha csak erről szólna az életünk, mindenki belefásulna.
– osztotta meg Gyöngyi, aki teljes pozitivitással és életvidámsággal néz szembe a világgal és a betegségével.
A betegség kialakulásának lehetséges oka
Gyöngyi esetében a 10 évig tartó lélektani teher, amit a gyermekáldás késlekedése okozott, lehetett az a bizonyos utolsó csepp a pohárban, ami kiváltotta az autoimmun folyamatokat a testében, hogy a szervezete egyszer csak fellázadt önmaga ellen. Ezt persze nem lehet biztosan tudni: a sclerosis multiplex diagnosztizálása egyszerű, ám a diagnózis pontos okát az orvostudomány sem tudja megállapítani.
És hogy mi az életfilozófiája? A válasz egyszerű:
Mindig előre lépünk, soha nem hátra. Ami volt, elmúlt. Csak a mának kell élni, és szép emlékeket gyűjteni.
A sclerosis multiplex ma még gyógyíthatatlan, de kezelhető betegség. A tünetek enyhíthetők, a folyamat lassítható – és ami a legfontosabb: teljes életet lehet élni mellette.
Gyöngyi története és a videó betekintést nyújt a betegség lefolyásába, segít felismerni a tüneteket és megérteni a mindennapi kihívásokat.
