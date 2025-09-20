„Mindig előre, soha nem hátra” – egy anya története a sclerosis multiplexről

Vannak helyzetek az életben, amikor a test hirtelen jelez: valami nincs rendben. Egy apró tünettel kezdődik, majd lassan, alattomosan szövi át a mindennapokat. Kívülről talán láthatatlan, belülről mégis minden pillanatban érezhető. Pontosan ilyenek a sclerosis multiplex tünetei.

Egészséges (bal) és károsodott (jobb) idegrost a sclerosis multiplexben: a myelinhüvely sérülése miatt az ingerületvezetés lelassul vagy megszakad

Forrás: Neurológiai Központ

Egy történet a sclerosis multiplex betegségről

A kórság kialakulásával kapcsolatban az 54 éves Gyöngyi elmesélte nekünk, milyen tünetek jelentkeztek nála és ez milyen kihatással volt az életére.

Egy délután Gyöngyi a kétéves kisfiával biciklizett a falujuk utcáin. Jobbra pillantva furcsa, szürke homályt látott, mintha köd borult volna a szemére. Nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, pedig ez volt az első jele annak a betegségnek, amely hamarosan fenekestül felforgatta az életét: a sclerosis multiplexnek (SM).

Mi az a sclerosis multiplex? A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer egyik leggyakoribb autoimmun betegsége: Magyarországon mintegy tízezer embert érint, világszerte több mint 2,5 millió ember él a betegséggel. Az immunrendszer téves működése miatt az idegrostok szigetelését képező myelinhüvely sérül, emiatt az ingerületvezetés lelassul vagy megszakad. Leggyakrabban fiatal felnőttkorban diagnosztizálják, ráadásul kétszer annyi nőt érint, mint férfit. A tünetek sokfélék lehetnek: látászavar, végtagzsibbadás, izomgyengeség, fáradékonyság vagy akár depresszió. A betegség lefolyása kiszámíthatatlan: egyeseknél lassan romlik az állapot, másoknál évekig változatlan maradhat.

Az első tünetek és a diagnózis sokkja

A homályos látás után Gyöngyi karjaiban is szokatlan érzés jelentkezett. Egyre gyakrabban bizsergett a kézfeje, mintha folyamatosan el lenne zsibbadva. Előfordult, hogy már egy üveg kupakját sem tudta erőből letekerni. A zsibbadás aztán a lábfejében is jelentkezett, idővel pedig lépésről lépésre haladt felfelé: előbb a térdéig, majd a combjáig.

Amikor már a combomnál járt a fura érzés, eldöntöttem, hogy orvoshoz kell fordulnom, mielőtt feljebb ér a szívemhez

– emlékszik vissza.

A háziorvosához fordult, aki azonnal egy idegorvoshoz küldte őt. Néhány napon belül már Pozsonyban volt egy specialistánál, aki kórházi kivizsgálást javasolt. A pontos diagnózishoz agyi MR-vizsgálat és gerincvelői folyadékvétel (lumbálpunkció) is hozzátartozott. Ezek eredménye végül megerősítette az orvos előzetes sejtését: sclerosis multiplex.