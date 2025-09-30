szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Káprázatos

1 órája

Videón az éjjeli sarki fény, amely beragyogta a Dunakanyart

Címkék#aurora borealis#égi jelenség#sarki fény#dunakanyar

Újabb különleges égi jelenség hazánk felett, amiről lenyűgöző képek és videók is készültek. A sarki fény újra megjelent Magyarország egén.

Kemma.hu

Különleges égi jelenségben gyönyörködhettek hétfő este azok, akik a Dunakanyar környékén élnek vagy épp a webkamerákat figyelték. Az időkép kamerája Prédikálószéknél délután még egy káprázatos kettős szivárványt mutatott, majd este 9 és fél 10 között megjelent a sokak által áhított látvány a sarki fény. Az éjszakai fényről több kép és videó is készült.

Sarki fény a Pilisben
Sarki fény a Pilisben
Forrás: Időkép

Eleinte csak halvány derengés tűnt fel az égen, ám ahogy telt az idő, a fény egyre élénkebbé vált. Borzonton a felhők miatt először nem volt tisztán látható, de később kitisztult az ég, így a tó vizében is visszatükröződött a színes fényjáték. A Pilisi Parkerdő feletti éjszakai fényekről a videót ITT tudják megtekinteni.

Mi is a sarki fény?

A sarki fény vagyis Aurora Borealis a Föld légkörének egyik legszebb jelensége, amely akkor jön létre, amikor a Napból érkező töltött részecskék ütköznek a légkör részecskéivel. Az ütközések energiája fény formájában szabadul fel, így alakulnak ki a zöldes, lilás, néha vöröses fényfüggönyök. Leggyakrabban a sarkkör közelében figyelhető meg, de erős naptevékenység idején akár Magyarországon is láthatóvá válik.

Mikor láthattuk korábban?

Az elmúlt években több alkalommal is szerencsénk volt. 2023 őszén például több helyen is feltűnt az északi fény Magyarország felett, és Tatabánya felett több olvasónk is lencsevégre kapta a sarki fényt. Idén tavasszal pedig a Dunántúlon és a főváros környékén is sokan megörökíthették. A mostani jelenség újra emlékeztetett rá, milyen ritka és csodálatos ajándéka a természetnek, amikor az északi fény a Kárpát-medencéből is láthatóvá válik.

Június 13-án, péntek este, nem sokkal 23 óra után megjelent az északi fény, vagy más néven sarki fény. Ez szabad szemmel nem volt látható de a Prédikálószék kamerája gyönyörű rózsaszín képeket készített róla.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu