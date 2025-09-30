Videón az éjjeli sarki fény, amely beragyogta a Dunakanyart

Különleges égi jelenségben gyönyörködhettek hétfő este azok, akik a Dunakanyar környékén élnek vagy épp a webkamerákat figyelték. Az időkép kamerája Prédikálószéknél délután még egy káprázatos kettős szivárványt mutatott, majd este 9 és fél 10 között megjelent a sokak által áhított látvány a sarki fény. Az éjszakai fényről több kép és videó is készült.

Sarki fény a Pilisben

Forrás: Időkép

Eleinte csak halvány derengés tűnt fel az égen, ám ahogy telt az idő, a fény egyre élénkebbé vált. Borzonton a felhők miatt először nem volt tisztán látható, de később kitisztult az ég, így a tó vizében is visszatükröződött a színes fényjáték. A Pilisi Parkerdő feletti éjszakai fényekről a videót ITT tudják megtekinteni.

Mi is a sarki fény?

A sarki fény vagyis Aurora Borealis a Föld légkörének egyik legszebb jelensége, amely akkor jön létre, amikor a Napból érkező töltött részecskék ütköznek a légkör részecskéivel. Az ütközések energiája fény formájában szabadul fel, így alakulnak ki a zöldes, lilás, néha vöröses fényfüggönyök. Leggyakrabban a sarkkör közelében figyelhető meg, de erős naptevékenység idején akár Magyarországon is láthatóvá válik.

Mikor láthattuk korábban?

Az elmúlt években több alkalommal is szerencsénk volt. 2023 őszén például több helyen is feltűnt az északi fény Magyarország felett, és Tatabánya felett több olvasónk is lencsevégre kapta a sarki fényt. Idén tavasszal pedig a Dunántúlon és a főváros környékén is sokan megörökíthették. A mostani jelenség újra emlékeztetett rá, milyen ritka és csodálatos ajándéka a természetnek, amikor az északi fény a Kárpát-medencéből is láthatóvá válik.