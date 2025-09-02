1 órája
Továbbra is járványszerűen terjed a veszélyes betegség
A Komáromi járásban ismét új fertőzéseket jelentettek az elmúlt héten. A sárgaság terjedése miatt több településen fokozott óvintézkedéseket vezettek be. A közegészségügyi hivatal friss jelentéséből kiderül, milyen lépések történtek a járvány megfékezésére.
Észak-Komáromi járás családjait is érinti az egyre súlyosabban terjedő fertőzés. A sárgaság tüneteit okozó betegség miatt már három aktív járványgócot tartanak nyilván a szakemberek. A részleteket a közegészségügyi hivatal friss jelentéséből ismerhetjük meg.
Továbbra is terjed a sárgaság
A Regionális Közegészségügyi Hivatal legfrissebb összefoglalója részletes képet ad arról, hogyan alakult a vírusos hepatitis A helyzete a Komáromi járásban. A beszámoló ismerteti, hány új esetet regisztráltak az elmúlt héten, hol alakultak ki új járványgócok, valamint milyen intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének megakadályozására.
A Komáromi járásban a 35. naptári héten öt új hepatitis A megbetegedést regisztráltak, ezzel szeptember 1-ig már 99 esetet tartanak nyilván. A járásban jelenleg három aktív járványgóc van: kettő Ógyallán és egy Komáromban, így felvidék déli része az érintett inkább.
A legtöbb eset Ógyallán fordult elő. Az egyik gócban eddig 85 megbetegedést jegyeztek fel, köztük két új esetet a múlt héten. A fertőzések egy alacsony szociális-higiénés körülmények között élő családhoz köthetők, akik a városban több címen is élnek. A másik gócban tíz megbetegedést tartanak nyilván.
Mi az a sárgaság?
A sárgaság (ikterusz) nem önálló betegség, hanem tünet, amelyet a vérben megemelkedett bilirubinszint okoz. Ilyenkor a bőr, a szemfehérje és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése figyelhető meg. Okai három nagy csoportba sorolhatók:
- Máj előtti okok: fokozott vörösvérsejt-szétesés (pl. vérképzőszervi betegségek, fertőző mononukleózis, malária, újszülöttkori sárgaság).
- Máj eredetű okok: vírusos vagy toxikus májgyulladás (pl. hepatitis A–E, alkohol, gyógyszerek, mérgezések), májzsugor, májrák, ritkán terhességi komplikációk.
- Máj utáni okok: epeutak elzáródása epekő, daganat vagy gyulladás miatt.
A sárgaság tehát sokféle betegség jele lehet, enyhébb kórképektől a súlyos, életveszélyes állapotokig, ezért mindig orvosi kivizsgálást igényel.
Nyár végén jelent meg a súlyos betegség
Észak-Komáromban augusztus elején jelent meg a fertőzés, a múlt héten pedig két új eset erősítette meg, hogy a városban is kialakult járványgóc. Az összes eset száma így négyre nőtt.
A közegészségügyi hivatal több intézkedést is bevezetett: fertőtlenítést végeznek a gócokban, orvosi felügyeletet és kötelező immunizációt rendeltek el az érintett családtagoknál, valamint tájékoztató kampányt indítottak a higiéniai szabályok betartásáról. A gyermekorvosokat külön figyelmeztették arra, hogy a két éves gyerekek számára javasolt a hepatitis A elleni oltás a veszélyeztetett környezetben.
Hogyan terjed?
A vírus széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel terjed. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás.
Mik a tünetek?
A hepatitis A fertőzés tünetei a következők lehetnek:
- Hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság
- Rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom
- Sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása)
Ha valaki ezeket a tüneteket tapasztalja, forduljon orvoshoz! A betegség általában magától elmúlik néhány hét alatt, de a teljes felépülés akár 1-2 hónapig is eltarthat. Fontos, hogy a gyógyulás alatt kerülni kell az alkoholt és más, a májat terhelő anyagokat. Súlyos esetekben kórházi kezelésre is szükség lehet.
Ógyallán fertőtlenítették a lakosság által ivóvízként használt artézi kutat, biztosították a tiszta vízhez való hozzáférést, és tájékoztató szórólapokat osztottak a lakosoknak. A hivatal a járványveszély miatt nem javasolja tömegrendezvények szervezését a városban, amíg a helyzet nem stabilizálódik.
A szakemberek hangsúlyozzák: a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében alapvető a higiéniai szabályok betartása, különösen a kézmosás fontossága, valamint az élelmiszer- és vízbiztonság ellenőrzése.