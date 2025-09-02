Továbbra is járványszerűen terjed a veszélyes betegség

Észak-Komáromi járás családjait is érinti az egyre súlyosabban terjedő fertőzés. A sárgaság tüneteit okozó betegség miatt már három aktív járványgócot tartanak nyilván a szakemberek. A részleteket a közegészségügyi hivatal friss jelentéséből ismerhetjük meg.

A sárgaság jellegzetes tünete a szemfehérje és a bőr sárgás árnyalata - ez a szervezetben kórosan felszaporodó epefesték (bilirubin) lerakódásának köszönhető

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Továbbra is terjed a sárgaság

A Regionális Közegészségügyi Hivatal legfrissebb összefoglalója részletes képet ad arról, hogyan alakult a vírusos hepatitis A helyzete a Komáromi járásban. A beszámoló ismerteti, hány új esetet regisztráltak az elmúlt héten, hol alakultak ki új járványgócok, valamint milyen intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének megakadályozására.

A Komáromi járásban a 35. naptári héten öt új hepatitis A megbetegedést regisztráltak, ezzel szeptember 1-ig már 99 esetet tartanak nyilván. A járásban jelenleg három aktív járványgóc van: kettő Ógyallán és egy Komáromban, így felvidék déli része az érintett inkább.

A legtöbb eset Ógyallán fordult elő. Az egyik gócban eddig 85 megbetegedést jegyeztek fel, köztük két új esetet a múlt héten. A fertőzések egy alacsony szociális-higiénés körülmények között élő családhoz köthetők, akik a városban több címen is élnek. A másik gócban tíz megbetegedést tartanak nyilván.

Mi az a sárgaság? A sárgaság (ikterusz) nem önálló betegség, hanem tünet, amelyet a vérben megemelkedett bilirubinszint okoz. Ilyenkor a bőr, a szemfehérje és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése figyelhető meg. Okai három nagy csoportba sorolhatók: Máj előtti okok: fokozott vörösvérsejt-szétesés (pl. vérképzőszervi betegségek, fertőző mononukleózis, malária, újszülöttkori sárgaság).

Máj eredetű okok: vírusos vagy toxikus májgyulladás (pl. hepatitis A–E, alkohol, gyógyszerek, mérgezések), májzsugor, májrák, ritkán terhességi komplikációk.

Máj utáni okok: epeutak elzáródása epekő, daganat vagy gyulladás miatt. A sárgaság tehát sokféle betegség jele lehet, enyhébb kórképektől a súlyos, életveszélyes állapotokig, ezért mindig orvosi kivizsgálást igényel.

Nyár végén jelent meg a súlyos betegség

Észak-Komáromban augusztus elején jelent meg a fertőzés, a múlt héten pedig két új eset erősítette meg, hogy a városban is kialakult járványgóc. Az összes eset száma így négyre nőtt.