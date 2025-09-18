Tovább terjed a veszélyes betegség a szomszédban, egyre több a fertőzött

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Szlovákiában, a Felvidéken, a Komáromi járásban továbbra is súlyos a járványügyi helyzet: a Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) szeptember 8-ig már 119 hepatitis A típusú vírus (VHA) megbetegedést regisztrált. Az adatok szerint négy aktív járványgóc van nyilvántartva, ezek közül három Ógyallán (Hurbanovo), egy pedig Komáromban található. A sárgaság egyre jobban terjed, ami sajnos az elmúlt napokban sem változott.

A sárgaság terjedése miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intenek mindenkit

Forrás: pexels.com