2 órája
Tovább terjed a veszélyes betegség a szomszédban, egyre több a fertőzött
Bár a regionális közegészségügyi hivatalok intézkedéseket vezetnek be, hogy megelőzzék az újabb gócpontokat, ez egyelőre nem járt sikerrel. Tovább terjed ugyanis a sárgaság a Felvidéken.
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Szlovákiában, a Felvidéken, a Komáromi járásban továbbra is súlyos a járványügyi helyzet: a Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) szeptember 8-ig már 119 hepatitis A típusú vírus (VHA) megbetegedést regisztrált. Az adatok szerint négy aktív járványgóc van nyilvántartva, ezek közül három Ógyallán (Hurbanovo), egy pedig Komáromban található. A sárgaság egyre jobban terjed, ami sajnos az elmúlt napokban sem változott.
Tovább tombol a veszélyes betegség, itt bukkantak újabb gócpontra
Tovább terjed a sárgaság
A Szlovák Hírügynökség (TASR) közleménye szerint még mindig terjed a hepatitisz A betegség, főleg a Komáromi, a Lévai és az Érsekújvári járásban, ezért összehívták a szakértőket, hogy megoldást találjanak a helyzetre. A múlt héten 99 új sárgaságos esetet jelentettek Szlovákiában, és minden megyében regisztráltak fertőzötteket, a legtöbbet, szám szerint 53 esetet Nyitra megyében.
Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium a szakértőkkel együttműködve figyelemmel kíséri a helyzetét, és készen áll arra, hogy megtegye a szükséges lépéseket a vírus terjedésének megállítására.
Nem játék a sárgaság: több hónapos lábadozás vár a betegekre
Így védekeznek a sárgaság ellen
A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ KN) korábban már több intézkedést is bevezetett a járvány megfékezésére:
- Járványügyi vizsgálatok annak érdekében, hogy pontosan beazonosítsák a fertőzés gócpontjait és megfelelő intézkedéseket vezessenek be.
- Azonosított kontaktszemélyek orvosi felügyelete és immunizálása.
- Olyan intézményekben, ahol a higiénés-epidemiológiai helyzet fokozottan kockázatos (éttermek, közösségi létesítmények, iskolák, gyermekintézmények), szigorúbb protokollokat vezettek be.
- Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségek tájékoztatására: iskolákban, óvodákban szemléltető módon mutatják be a helyes kézmosási technikát; városok és községek lakói kapnak szórólapokat, hogy tudják, mit tehetnek a fertőzések terjedése ellen.
- Különösen Hurbanovo városában: fertőtlenítették az artézi kutat, amelyet az ivóvízforráshoz használnak; gondoskodnak az érintett lakosok ivóvízhez jutásáról; korlátozzák vagy mellőzik a tömegrendezvényeket a helyzet javulásáig; felügyelik az élelmiszer-üzletek és szociális szolgáltatások betartását a járványügyi előírásoknak.
Figyelmeztetés a szülőknek és a lakosságnak
Az egészségügyi szakemberek külön is felhívják a figyelmet:
- Két éves kor körül vagy annál fiatalabb gyermekek esetén különösen fontos lehet az oltás, főként olyan területeken, ahol nincs megfelelő ivóvíz-ellátás, csatornázás, tiszta higiéniai környezet.
- Otthon is oda kell figyelni: rendszeres és alapos kézmosás szükséges, valamint kerülni kell a szennyezett vízzel való érintkezést vagy az ismeretlen forrásból származó ivóvíz fogyasztását.