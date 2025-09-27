Nem kegyelmez a szőlőgyilkos kór: milliárdos védekezés indul ellene

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több gazda tekint aggodalommal az ültetvényeire – nemcsak a szüreti időszak veszélyei, mint a mustgáz, hanem a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kór is fenyegeti a magyar borvidékeket. A fertőzés terjedése évről évre gyorsul, és most már Komárom-Esztergom vármegyében is jelen van.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma komoly károkat okoz az ültetvényeken

Forrás: Getty Images

Összehangolt fellépés a sárgaság megfékezésére

Bencsik János országgyűlési képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány többmilliárd forintos támogatással próbálja visszaszorítani a fitoplazma-fertőzést. Mint írta, korábban feljegyzést juttatott el a miniszterelnökhöz, sürgetve az országos szintű védekezés elindítását. A költségvetésből 1,3 milliárd forint jut a fertőzött ültetvények kivágására, 800 millió drónos felderítésre, és további 1,7 milliárd az őszi-tavaszi permetezésre.

Komoly veszélyben a legfontosabb szőlőfajták

Korábbi beszámolóink szerint a Flavescence dorée fitoplazma különösen érzékenyen érinti a Chardonnay, a Pinot noir, az Olaszrizling és más népszerű fajtákat. A fertőzött tőkék fejlődése lelassul vagy leáll, a vesszők nem képződnek, a terméshozam pedig 20–50 százalékkal is csökkenhet. A szakértők figyelmeztetnek: ha nem történik gyors beavatkozás, a betegség akár a teljes borvidéki ökoszisztémát is sújthatja.