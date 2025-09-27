szeptember 27., szombat

Betegség

44 perce

Nem kegyelmez a szőlőgyilkos kór: milliárdos védekezés indul ellene

Címkék#szőlő#kór#veszély#ültetvény

Az őszi szüreti időszak nemcsak a betakarításról szól, hanem a védekezésről is. A szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegség gyors terjedése miatt már milliárdos kormányzati forrásokat is mozgósítottak. A fertőzés megfékezése nélkül a hazai borvidékek jövője is veszélybe kerülhet.

Kemma.hu

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több gazda tekint aggodalommal az ültetvényeire – nemcsak a szüreti időszak veszélyei, mint a mustgáz, hanem a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kór is fenyegeti a magyar borvidékeket. A fertőzés terjedése évről évre gyorsul, és most már Komárom-Esztergom vármegyében is jelen van.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségére az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony
A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma komoly károkat okoz az ültetvényeken
Forrás: Getty Images

Összehangolt fellépés a sárgaság megfékezésére

Bencsik János országgyűlési képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány többmilliárd forintos támogatással próbálja visszaszorítani a fitoplazma-fertőzést. Mint írta, korábban feljegyzést juttatott el a miniszterelnökhöz, sürgetve az országos szintű védekezés elindítását. A költségvetésből 1,3 milliárd forint jut a fertőzött ültetvények kivágására, 800 millió drónos felderítésre, és további 1,7 milliárd az őszi-tavaszi permetezésre.

Komoly veszélyben a legfontosabb szőlőfajták

Korábbi beszámolóink szerint a Flavescence dorée fitoplazma különösen érzékenyen érinti a Chardonnay, a Pinot noir, az Olaszrizling és más népszerű fajtákat. A fertőzött tőkék fejlődése lelassul vagy leáll, a vesszők nem képződnek, a terméshozam pedig 20–50 százalékkal is csökkenhet. A szakértők figyelmeztetnek: ha nem történik gyors beavatkozás, a betegség akár a teljes borvidéki ökoszisztémát is sújthatja.

Drónokkal kutatják a gócpontokat

Bencsik János kiemelte: nem elég a permetezés, szükség van a problémás ültetvények kiszűrésére is, ezért támogatják a drónos felderítéseket. Emellett újra kell szabályozni a „kényszerkivágások” jogi hátterét is, és megoldást kell találni a kieső termelési időszakok kompenzálására. A védekezés hatékonysága azonban a gazdák együttműködésén is múlik – hiszen az elhanyagolt ültetvényekről gyorsan átterjedhet a fertőzés a gondosan kezelt területekre is.

A mustgáz is veszélyt jelent ősszel

Miközben a szőlészeteket a fitoplazmás sárgaság sújtja, a borászatoknak egy másik láthatatlan veszélyre is figyelniük kell: a mustgázra. Ahogy arról korábban írtunk, az erjedő mustból származó szén-dioxid zárt pincékben gyorsan életveszélyes szintet érhet el. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelem gyertyás tesztet, rendszeres szellőztetést és fokozott figyelmet javasol a tragédiák megelőzése érdekében.

 

