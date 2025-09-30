Megőrjíti az autósokat az új lámpa a sárberki kereszteződésnél

Türelmetlen, ideges sofőrök, feltorlódott autósor – így indulnak a reggelek Tatabányán a sárberki lakótelepnél. Az újonnan beüzemelt jelzőlámpa célja a balesetek megelőzése lenne, ám az első napokban inkább bosszúságot okozott az autósoknak a sárberki kereszteződés.

Reggeli káosszal indul az új forgalmi rend Tatabányán. Hosszú sorban állnak az autósok a sárberki kereszteződésnél

Forrás: beküldött

Mint arról korábban beszámoltunk, immár két és fél éve használhatják az autósok a Sárberek-Bánhida vasúti aluljárót, ami egyrészt egyenletesebben osztja el az ipari parkból érkező forgalmat, valamint javítja a Szent Borbála Kórház megközelítését. Azonban ezzel megnőtt a csomópont forgalma is és ezzel a balesetek száma. Pár hete lámpás kereszteződés segíthet.

Dugó a sárberki kereszteződésnél

Olvasónk fotón is megörökítette a helyzetet: tucatszám álltak a járművek a lámpánál, miközben a zöld jelzés egyszerre mindössze három-négy autót engedett át.

– Az a baj, hogy kicsi a kereszteződés. Sok a gyalogos is főleg reggel, akik a zebrán szeretnének átmenni. Ha valaki Sárberek felé kanyarodik, csak úgy tudja átengedni őket, ha megáll a kereszteződésben, emiatt viszont a mögötte jövők sem tudnak haladni. Így hiába hosszabb a zöld jelzés, a forgalom egyszerűen megáll – mondta lapunknak.