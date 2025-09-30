56 perce
Megőrjíti az autósokat az új lámpa a sárberki kereszteződésnél
Reggeli káosszal indul az új forgalmi rend Tatabányán, ahol az autósok hosszú sorokban várnak a lámpánál. Az első hetekben alaposan próbára teszi a türelmet a sárberki kereszteződés.
Türelmetlen, ideges sofőrök, feltorlódott autósor – így indulnak a reggelek Tatabányán a sárberki lakótelepnél. Az újonnan beüzemelt jelzőlámpa célja a balesetek megelőzése lenne, ám az első napokban inkább bosszúságot okozott az autósoknak a sárberki kereszteződés.
Mint arról korábban beszámoltunk, immár két és fél éve használhatják az autósok a Sárberek-Bánhida vasúti aluljárót, ami egyrészt egyenletesebben osztja el az ipari parkból érkező forgalmat, valamint javítja a Szent Borbála Kórház megközelítését. Azonban ezzel megnőtt a csomópont forgalma is és ezzel a balesetek száma. Pár hete lámpás kereszteződés segíthet.
Dugó a sárberki kereszteződésnél
Olvasónk fotón is megörökítette a helyzetet: tucatszám álltak a járművek a lámpánál, miközben a zöld jelzés egyszerre mindössze három-négy autót engedett át.
– Az a baj, hogy kicsi a kereszteződés. Sok a gyalogos is főleg reggel, akik a zebrán szeretnének átmenni. Ha valaki Sárberek felé kanyarodik, csak úgy tudja átengedni őket, ha megáll a kereszteződésben, emiatt viszont a mögötte jövők sem tudnak haladni. Így hiába hosszabb a zöld jelzés, a forgalom egyszerűen megáll – mondta lapunknak.
Figyelem, sofőrök! Jelzőlámpát kapott a problémás csomópont
A város egyik legforgalmasabb csomópontjában nem véletlenül döntöttek a lámpás kereszteződés mellett. A Sárberek–Bánhida aluljáró 2022-es átadása óta ugyanis jelentősen megnőtt a térség forgalma. Bár az új útvonal egyenletesebben osztja el az ipari parkból érkező járműveket és megkönnyítette a Szent Borbála Kórház elérését, a kereszteződésben ezzel együtt a balesetek száma is emelkedett.
A lakók régóta panaszkodtak: a parkoló autók miatt beláthatatlan volt a kereszteződés, a kikanyarodás pedig sokszor életveszélyesnek bizonyult. Nyáron ezért komoly munkálatok kezdődtek, melyek ugyan további bosszúságot okoztak a környékbelieknek, de szeptember közepére végre elkészült az új lámpás rend.
Most azonban sok autós úgy érzi, a gyakorlatban több kellemetlenséget hozott, mint amennyi könnyebbséget. A szakemberek szerint ugyanakkor idő kell, míg mindenki megszokja az új szabályozást, és addig fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől.