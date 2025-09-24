Pom Pom, Dr. Bubó és Mirr-Murr – Sajdik Ferenc mesés világa

Tegnap este jött a hír: elhunyt Sajdik Ferenc. A legendás alkotó neve szorosan összefonódott a régi rajzfilmekkel, azokkal a kedves és bohókás rajzfilmfigurákkal, amelyek a hetvenes–nyolcvanas években belopták magukat a gyerekek szívébe. A rajzok egyszerre voltak aranyosan esetlenek és játékosan szellemesek, így nem csoda, hogy még ma is mosolyt csalnak az arcunkra. A régi televíziós délutánok hangulata, amikor a család együtt ült le a képernyő elé, máig meleg emlékként él sokakban.

Sajdik Ferenc által megálmodott rajzfilmfigurák ma is mosolyt csalnak sokunk arcára

Forrás: animatoon.blog.hu

Sajdik Ferenc rajzfilmfiguráinak varázsa

Pom Pom meséi

A gyerekek minden este izgatottan ültek a tévé elé, hogy meghallgassák, mit mesél Pom Pom a kis Picurnak. A furcsa, alakváltó figura — aki egyszer hajgumiként, máskor pamacsos lényként tűnt fel — Sajdik játékos rajzaival vált igazán emlékezetessé. A sorozat szürreális, mégis kedves világa ma is sokaknak idézi fel a gyerekkori reggeleket.

Kérem a következőt! (Dr. Bubó)

A legendás bagoly-doktor, aki mindig tudományos komolysággal próbálta kezelni a pácienseit, valójában soha nem járt sikerrel. Sajdik Ferenc karikatúraszerű figurái, a beszélő állatok és az apró humoros részletek tették felejthetetlenné ezt a sorozatot. A rajzfilm egyszerre szórakoztató és szatirikus, hiszen az emberi gyarlóságokra is finoman rávilágított.

Mirr-Murr, a kandúr

A macskajelmezes főhős kalandjai szintén Sajdik egyik legnagyobb sikerét jelentették. Mirr-Murr naiv, mégis kíváncsi és bátor karaktere gyerekszemmel izgalmas, felnőttként visszanézve pedig bájosan esetlen. A rajzstílus kedves egyszerűsége és a figurák bája olyan hangulatot teremtett, amely máig különlegessé teszi a sorozatot.



Képtelen történetek és illusztrációk

Nemcsak a rajzfilmekben, hanem könyvillusztrációkban is találkozhattunk Sajdik világával. Karinthy Frigyes írásaihoz készített rajzai éppolyan groteszk és vidám hangulatot árasztanak, mint a képernyőre álmodott figurák. Ez a kettősség — irodalom és animáció — tette igazán sokoldalúvá művészetét.



