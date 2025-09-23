Elhunyt Sajdik Ferenc, a magyar karikatúra legendás alakja

Sajdik Ferenc életének 95. évében hunyt el, a hírt Pápai Gábor karikaturista osztotta meg közösségi oldalán. A hazai művészeti élet gyászolja azt az alkotót, akinek köszönhetően generációk nőttek fel szerethető és ikonikus mesefigurák történetein.

Sajdik Ferenc ikonikus figuráival, mint Pom Pom és Gombóc Artúr, generációk gyerekkorát tette felejthetetlenné

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Sajdik Ferenc pályafutása

A művész Budapesten született és tanult, ahol már fiatalon a grafika és a karikatúra felé fordult. Az 1950-es években a Rádió- és Televízióújság rajzolójaként dolgozott, majd az 1960-as években a Ludas Matyi szatirikus hetilap meghatározó munkatársaként vált országosan ismertté. Nevét olyan ikonikus karakterek őrzik, mint Pom Pom, Gombóc Artúr vagy A nagy ho-ho-horgász szereplői, amelyek Csukás Istvánnal közös munkája során születtek – írja az origo.hu oldala.

Elismerések és örökség

Sajdik Ferenc több mint 300 könyv illusztrációját készítette el, munkásságát számos díjjal jutalmazták, köztük a Kossuth-díjjal, a Munkácsy Mihály-díjjal és a Prima Primissima díjjal. 2023-ban a magyar művészet egyik legrangosabb elismerését, a Nemzet Művésze díjat is megkapta grafikusi és karikaturista életműve elismeréseként. Meséi és rajzai a magyar kultúra maradandó részei, amelyek a jövő nemzedékeinek is örömet szereznek majd.