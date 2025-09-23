31 perce
Elhunyt Sajdik Ferenc, a magyar karikatúra legendás alakja
Gyászol a magyar művészeti élet: elhunyt egy legendás alkotó, akinek munkái generációk emlékezetében élnek. Sajdik Ferenc életének 95. évében hunyt el, meséivel és karikatúráival örökre beírta nevét a magyar kultúra történetébe.
Sajdik Ferenc életének 95. évében hunyt el, a hírt Pápai Gábor karikaturista osztotta meg közösségi oldalán. A hazai művészeti élet gyászolja azt az alkotót, akinek köszönhetően generációk nőttek fel szerethető és ikonikus mesefigurák történetein.
Sajdik Ferenc pályafutása
A művész Budapesten született és tanult, ahol már fiatalon a grafika és a karikatúra felé fordult. Az 1950-es években a Rádió- és Televízióújság rajzolójaként dolgozott, majd az 1960-as években a Ludas Matyi szatirikus hetilap meghatározó munkatársaként vált országosan ismertté. Nevét olyan ikonikus karakterek őrzik, mint Pom Pom, Gombóc Artúr vagy A nagy ho-ho-horgász szereplői, amelyek Csukás Istvánnal közös munkája során születtek – írja az origo.hu oldala.
Elismerések és örökség
Sajdik Ferenc több mint 300 könyv illusztrációját készítette el, munkásságát számos díjjal jutalmazták, köztük a Kossuth-díjjal, a Munkácsy Mihály-díjjal és a Prima Primissima díjjal. 2023-ban a magyar művészet egyik legrangosabb elismerését, a Nemzet Művésze díjat is megkapta grafikusi és karikaturista életműve elismeréseként. Meséi és rajzai a magyar kultúra maradandó részei, amelyek a jövő nemzedékeinek is örömet szereznek majd.