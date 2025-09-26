szeptember 26., péntek

Légitársaság

1 órája

Nagy változás jön a Ryanairnél: megszűnik a népszerű szolgáltatása

Címkék#Wizz Air#árak#légitársaság#Ryanair

Újabb lépést tesz digitális átalakulásában a légitársaság, amely minden utasát érinti majd. A Ryanair változása heteken belül lép életbe, és teljesen megváltoztatja, hogyan juthatunk fel a gépre.

Kemma.hu

Hiába egyre népszerűbbek az európai utazók körében az alacsony költségű, fapados légitársaságok – mint a Wizz Air és a Ryanair, ahol az árak általában kedvezőek, az extra szolgáltatásokért, így a fedélzeti ételért és italért külön kell fizetni –, az utazás ma már nem mindig csak a pihenésről, hanem a gyorsaságról és a kényelemről is szól. Egyre több légitársaság igyekszik ezért leegyszerűsíteni az indulás előtti teendőket, hogy az élmény már a reptéren elkezdődjön.

Ryanair
Minden ötödik embert érinti a Ryanair legújabb döntése
Forrás: ryanair.com

Ez kell is ahhoz, hogy visszacsábítsa az embereket az olyan, korábban nagy célpontnak számító országok, mint például Olaszország, ahol a nyár csúcspontjának számító augusztusi hosszú hétvége idén szokatlan képet mutatott: a tengerpartok konganak az ürességtől, a Dolomitokba vezető utakon viszont több kilométeres autósorok kígyóznak. Bár a szóban forgó hétvégén csaknem 13 millió jármű közlekedett az olasz autópályákon és főutakon, a szállodaszövetség szerint az olaszországi turizmus az idei nyári szezonban nem hozta a várt forgalmat.

Megszünteti népszerű szolgáltatását a Ryanair

Most a Ryanair egy olyan lépést jelentett be, amely a legtöbb utas mindennapjait érinti majd. Európa legnagyobb légitársasága közleményben jelentette be a minap, hogy november 12-től teljesen átáll a digitális beszállókártyákra. Az eredeti időpont november 3. lett volna, de a cég úgy döntött, hogy a forgalmas őszi szünet után, egy nyugodtabb időszakban vezeti be a változtatást, hogy az utasok zökkenőmentesen alkalmazkodhassanak.

Mit jelent a Ryanair döntése a gyakorlatban?

Ettől kezdve már nem lesz lehetőség a papíralapú, nyomtatható beszállókártya használatára. Az utasoknak a „myRyanair” alkalmazáson keresztül kell becsekkolniuk, és az ott generált digitális kártyát kell bemutatniuk a beszállásnál.

A döntés a társaság digitális átalakulásának újabb állomása, amelynek célja az utazási élmény egyszerűsítése és modernizálása. A Ryanair a közleményben hozzátette, hogy utasainak közel 80 százaléka már most is digitális beszállókártyát használ, így a teljes átállás nem éri váratlanul a többséget.

Gran Canaria, a legjobb választás

Az „örök tavasz” szigetén mindenki megtalálja a kedvenc programját. Gran Canaria egyszerre kínál homokos partokat, vulkáni csúcsokat és hangulatos városokat. Most 5 tuti tippet mutatunk neked, ha te is fontolgatod, hogy kirándulni mennél valamikor a Kanári-szigetek fő szigetére.

 

