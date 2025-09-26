Nagy változás jön a Ryanairnél: megszűnik a népszerű szolgáltatása

Hiába egyre népszerűbbek az európai utazók körében az alacsony költségű, fapados légitársaságok – mint a Wizz Air és a Ryanair, ahol az árak általában kedvezőek, az extra szolgáltatásokért, így a fedélzeti ételért és italért külön kell fizetni –, az utazás ma már nem mindig csak a pihenésről, hanem a gyorsaságról és a kényelemről is szól. Egyre több légitársaság igyekszik ezért leegyszerűsíteni az indulás előtti teendőket, hogy az élmény már a reptéren elkezdődjön.

Minden ötödik embert érinti a Ryanair legújabb döntése

Forrás: ryanair.com

Ez kell is ahhoz, hogy visszacsábítsa az embereket az olyan, korábban nagy célpontnak számító országok, mint például Olaszország, ahol a nyár csúcspontjának számító augusztusi hosszú hétvége idén szokatlan képet mutatott: a tengerpartok konganak az ürességtől, a Dolomitokba vezető utakon viszont több kilométeres autósorok kígyóznak. Bár a szóban forgó hétvégén csaknem 13 millió jármű közlekedett az olasz autópályákon és főutakon, a szállodaszövetség szerint az olaszországi turizmus az idei nyári szezonban nem hozta a várt forgalmat.