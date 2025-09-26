1 órája
Nagy változás jön a Ryanairnél: megszűnik a népszerű szolgáltatása
Újabb lépést tesz digitális átalakulásában a légitársaság, amely minden utasát érinti majd. A Ryanair változása heteken belül lép életbe, és teljesen megváltoztatja, hogyan juthatunk fel a gépre.
Hiába egyre népszerűbbek az európai utazók körében az alacsony költségű, fapados légitársaságok – mint a Wizz Air és a Ryanair, ahol az árak általában kedvezőek, az extra szolgáltatásokért, így a fedélzeti ételért és italért külön kell fizetni –, az utazás ma már nem mindig csak a pihenésről, hanem a gyorsaságról és a kényelemről is szól. Egyre több légitársaság igyekszik ezért leegyszerűsíteni az indulás előtti teendőket, hogy az élmény már a reptéren elkezdődjön.
Megszünteti népszerű szolgáltatását a Ryanair
Most a Ryanair egy olyan lépést jelentett be, amely a legtöbb utas mindennapjait érinti majd. Európa legnagyobb légitársasága közleményben jelentette be a minap, hogy november 12-től teljesen átáll a digitális beszállókártyákra. Az eredeti időpont november 3. lett volna, de a cég úgy döntött, hogy a forgalmas őszi szünet után, egy nyugodtabb időszakban vezeti be a változtatást, hogy az utasok zökkenőmentesen alkalmazkodhassanak.
Mit jelent a Ryanair döntése a gyakorlatban?
Ettől kezdve már nem lesz lehetőség a papíralapú, nyomtatható beszállókártya használatára. Az utasoknak a „myRyanair” alkalmazáson keresztül kell becsekkolniuk, és az ott generált digitális kártyát kell bemutatniuk a beszállásnál.
A döntés a társaság digitális átalakulásának újabb állomása, amelynek célja az utazási élmény egyszerűsítése és modernizálása. A Ryanair a közleményben hozzátette, hogy utasainak közel 80 százaléka már most is digitális beszállókártyát használ, így a teljes átállás nem éri váratlanul a többséget.
