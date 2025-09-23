"Mintha csak egy vadasparkban járnánk" - újabb vadállat császkált a városban

A tömbök mellé kihelyezett szemeteseket vehette célba az a róka, amelyről Gál Csaba, a Fidesz-KDNP tatabányai képviselője, Facebook-oldalán számolt be. Ezúttal egy róka Tatabányán keresgélt.

Újabban nem számít már ritkaságnak a róka Tatabányán

Forrás: Facebook /Gál Csaba Tatabányáért

Vaddisznó, róka Tatabányán - mintha csak vadasparkban járnánk

A tatabányai képviselő arról számolt be, hogy a minap egy róka a szemetes mellett lakmározott – vélhetően kitett ételből. Az eset rávilágít arra, hogy a városnak van még feladata a vadállatok jelenlétének kezelésében.

Mi is segíthetünk azzal, hogy nem hagyunk kint ételt az utcán

- fogalmazott Gál Csaba.

Korábban már beszámoltunk rókákról és vaddisznókról is, a város területén: még akár az is lehet, hogy ezen példányok visszajáró vendégek lakóházaink között, és ugyanaz a róka kóborolt a Szent Borbála út környékén, mint amelyik néhány hete a Gál István lakótelepen?

Bár sokan sajnálatból ételt tesznek ki a kóbor kutyáknak és macskáknak, ezzel akaratlanul is a vadon élő állatokat – például rókákat, vaddisznókat, sőt patkányokat – szoktatják a lakott területekhez.