Vadállat a városban

2 órája

"Mintha csak egy vadasparkban járnánk" - újabb vadállat császkált a városban

Címkék#Gál Csaba#tatabánya#róka

A városokban egyre gyakrabban találkozhatunk vadállatokkal a tömbházak között is. Most egy róka Tatabányán keresett élelmet, addig korábban vaddisznókat láttak többszöri alkalommal is Dózsakertben.

Petrovics Milán

A tömbök mellé kihelyezett szemeteseket vehette célba az a róka, amelyről Gál Csaba, a Fidesz-KDNP tatabányai képviselője, Facebook-oldalán számolt be. Ezúttal egy róka Tatabányán keresgélt. 

róka Tatabányán
Újabban nem számít már ritkaságnak a róka Tatabányán
Forrás: Facebook /Gál Csaba Tatabányáért

Vaddisznó, róka Tatabányán - mintha csak vadasparkban járnánk

A tatabányai képviselő arról számolt be, hogy a minap egy róka a szemetes mellett lakmározott – vélhetően kitett ételből. Az eset rávilágít arra, hogy a városnak van még feladata a vadállatok jelenlétének kezelésében. 

Mi is segíthetünk azzal, hogy nem hagyunk kint ételt az utcán

- fogalmazott Gál Csaba. 

Korábban már beszámoltunk rókákról és vaddisznókról is, a város területén: még akár az is lehet, hogy ezen példányok visszajáró vendégek lakóházaink között, és ugyanaz a róka kóborolt a Szent Borbála út környékén, mint amelyik néhány hete a Gál István lakótelepen?
Bár sokan sajnálatból ételt tesznek ki a kóbor kutyáknak és macskáknak, ezzel akaratlanul is a vadon élő állatokat – például rókákat, vaddisznókat, sőt patkányokat – szoktatják a lakott területekhez.

 

