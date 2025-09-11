Rejtélyes idegen a lakótelepen: senki sem számított rá

Miért jelenik meg a róka Tatabányán?

A róka remekül alkalmazkodik az ember közelségéhez. Számára a rágcsálók, a háziállatoknak kitett eledel, vagy akár a rosszul tárolt hulladék sokkal kényelmesebb táplálékforrás, mint az erdőben való vadászat. Éppen ezért nem meglepő, hogy néha a belvárosban is feltűnik.

Mit tegyünk, ha rókával találkozunk?

A veszettség mentesítési programnak hála, Magyarországon rendkívül ritkán találni veszett rókát, de az ember sose lehet elég óvatos! A veszettsegmentesites.hu részletes útmutatója szerint a legfontosabb, hogy ne kockáztassunk. Egy veszett állat harapása súlyos következményekkel jár, ezért:

Ne etessük, és ne próbáljunk közeledni hozzá.

Tapssal vagy hangadással jelezzük jelenlétünket.

Hagyjunk neki menekülési lehetőséget.

A hulladékot mindig zártan tároljuk.

Háziállatainkat rendszeresen oltassuk veszettség ellen.

A legfontosabb: soha ne próbáljuk befogni, ne közelítsünk hozzá, ne etessük!

Ha a róka szokatlan viselkedést mutat, például nappal közeledik, támadóvá válik, vagy betegség jeleit észleljük rajta, azonnal értesíteni kell az önkormányzatot. Ha belvárosi lakóhelyeden rendszeresen látod a vadállatot, és ez zavarja vagy veszélyezteti a lakókat, az önkormányzat adhat ki megbízást az állat befogására.

Fotókon a Róka: