Tatabánya

1 órája

Rejtélyes idegen a lakótelepen: senki sem számított rá

Címkék#vadállat#Tatabánya#Gál István Lakótelepen#belváros#róka#veszettség

Tatabányán fényes nappal bukkant fel egy különös lény, olvasónk nem tudta, hogyan reagáljon a váratlan helyzetre. Most elmondjuk, mi a teendő, ha róka vagy más vadállat jön a lakóhelyed közelébe.

Veszprémi Dániel

A Gál István lakótelepen bukkant fel egy vadállat, amit olvasónknak sikerült is lefotóznia. A ragadozó Tatabánya környékén már megszokott, de a belvárosban, végképp fényes nappal, kifejezetten különleges látvány, ami sokakat meglepett. A szokatlan vendég egy róka volt, ami felbukkanása után, rövidesen tovább is állt.

róka, tatabánya, gál istván lakótelep, ltp, belváros, vadállat, fotó
Róka volt a tatabányai Gál István lakótelepen.
Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Vadak a város határán

Tatabánya környékén nem ritka a nagyvadak megjelenése. A város szélén vaddisznót, őzet, sőt még szarvast is lehet látni, főként kora reggel vagy este. Ezek az állatok egyre közelebb merészkednek a lakott területekhez, hiszen az emberi környezet könnyű táplálékforrást kínál számukra.

 

Miért jelenik meg a róka Tatabányán?

A róka remekül alkalmazkodik az ember közelségéhez. Számára a rágcsálók, a háziállatoknak kitett eledel, vagy akár a rosszul tárolt hulladék sokkal kényelmesebb táplálékforrás, mint az erdőben való vadászat. Éppen ezért nem meglepő, hogy néha a belvárosban is feltűnik.

Mit tegyünk, ha rókával találkozunk?

A veszettség mentesítési programnak hála, Magyarországon rendkívül ritkán találni veszett rókát, de az ember sose lehet elég óvatos! A veszettsegmentesites.hu részletes útmutatója szerint a legfontosabb, hogy ne kockáztassunk. Egy veszett állat harapása súlyos következményekkel jár, ezért:

  • Ne etessük, és ne próbáljunk közeledni hozzá.
  • Tapssal vagy hangadással jelezzük jelenlétünket.
  • Hagyjunk neki menekülési lehetőséget.
  • A hulladékot mindig zártan tároljuk.
  • Háziállatainkat rendszeresen oltassuk veszettség ellen.

A legfontosabb: soha ne próbáljuk befogni, ne közelítsünk hozzá, ne etessük!

Ha a róka szokatlan viselkedést mutat, például nappal közeledik, támadóvá válik, vagy betegség jeleit észleljük rajta, azonnal értesíteni kell az önkormányzatot. Ha belvárosi lakóhelyeden rendszeresen látod a vadállatot, és ez zavarja vagy veszélyezteti a lakókat, az önkormányzat adhat ki megbízást az állat befogására.

Fotókon a Róka:

GALÉRIA: rókát fotóztak a Gál István lakótelepen

 

