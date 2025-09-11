1 órája
Rejtélyes idegen a lakótelepen: senki sem számított rá
Tatabányán fényes nappal bukkant fel egy különös lény, olvasónk nem tudta, hogyan reagáljon a váratlan helyzetre. Most elmondjuk, mi a teendő, ha róka vagy más vadállat jön a lakóhelyed közelébe.
A Gál István lakótelepen bukkant fel egy vadállat, amit olvasónknak sikerült is lefotóznia. A ragadozó Tatabánya környékén már megszokott, de a belvárosban, végképp fényes nappal, kifejezetten különleges látvány, ami sokakat meglepett. A szokatlan vendég egy róka volt, ami felbukkanása után, rövidesen tovább is állt.
Vadak a város határán
Tatabánya környékén nem ritka a nagyvadak megjelenése. A város szélén vaddisznót, őzet, sőt még szarvast is lehet látni, főként kora reggel vagy este. Ezek az állatok egyre közelebb merészkednek a lakott területekhez, hiszen az emberi környezet könnyű táplálékforrást kínál számukra.
Miért jelenik meg a róka Tatabányán?
A róka remekül alkalmazkodik az ember közelségéhez. Számára a rágcsálók, a háziállatoknak kitett eledel, vagy akár a rosszul tárolt hulladék sokkal kényelmesebb táplálékforrás, mint az erdőben való vadászat. Éppen ezért nem meglepő, hogy néha a belvárosban is feltűnik.
Mit tegyünk, ha rókával találkozunk?
A veszettség mentesítési programnak hála, Magyarországon rendkívül ritkán találni veszett rókát, de az ember sose lehet elég óvatos! A veszettsegmentesites.hu részletes útmutatója szerint a legfontosabb, hogy ne kockáztassunk. Egy veszett állat harapása súlyos következményekkel jár, ezért:
- Ne etessük, és ne próbáljunk közeledni hozzá.
- Tapssal vagy hangadással jelezzük jelenlétünket.
- Hagyjunk neki menekülési lehetőséget.
- A hulladékot mindig zártan tároljuk.
- Háziállatainkat rendszeresen oltassuk veszettség ellen.
A legfontosabb: soha ne próbáljuk befogni, ne közelítsünk hozzá, ne etessük!
Ha a róka szokatlan viselkedést mutat, például nappal közeledik, támadóvá válik, vagy betegség jeleit észleljük rajta, azonnal értesíteni kell az önkormányzatot. Ha belvárosi lakóhelyeden rendszeresen látod a vadállatot, és ez zavarja vagy veszélyezteti a lakókat, az önkormányzat adhat ki megbízást az állat befogására.
Fotókon a Róka:
GALÉRIA: rókát fotóztak a Gál István lakótelepen