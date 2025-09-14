(Robot)testépítő tatai diákok taroltak a nemzetközi versenyen

A világ egyik legnagyobb és legjelentősebb robotépítési és -programozási versenye, a World Robot Olympiad (WRO) európai döntőjében a dobogóra állhattak a Tatai Református Gimnázium diákjai. A versenyen 8-19 éves diákokból álló 2-3 fős csapatok indulhatnak különböző korosztályokban és kategóriákban. A szeptember 2. és 5. között Ljubljanában megrendezett Open European Championshipen Magyarországot összesen 14 csapat képviselte.

Most már biztos: a robotépítésben profi fiatalok az élmezőnybe tartoznak.

Forrás: beküldött

Hónapok kemény munkájával készültek a robotépítők

Bronzérmet szerzett a világ egyik legrangosabb robotépítési versenyén a Tatai Református Gimnázium csapata. A tatai csapat 37 ország több mint 160 csapata közül szerezte meg a bronzérmet. A 11. évfolyamos tanulók, Ódor Artúr, Bujdos Péter és Somogyi Bercel a legtöbb csapatot vonzó Robomission kategóriában indult az általuk megtervezett és felépített robottal, a kétnapos versenyről pedig bronzéremmel tértek haza.

A középiskolások mezőnyében az aranyérmet a malajziai, az ezüstöt a boszniai csapat szerezte meg, a bronzérmet pedig a tatai diákok hozták haza.

– A versenyre hónapokon át készült a csapat, hiszen a robotot úgy kellett megtervezni és megépíteni, hogy minél pontosabban tudja megoldani a különböző feladatokat. A robot azonban önmagában csak egy eszköz, így nagyon nagy szerepe volt a diákok programozói tudásának is – mesélte Kiss István, a csapat felkészítő tanára.

Kínából is hazahozták a győzelmet

A Tatai Református Gimnázium hat tanulója idén augusztusban egy másik nemzetközi innovációs eseményen is részt vett: a Pekingben megrendezett Youth Robotics

– Mindkét csapatunk első helyezéssel tért haza Kínából. Az egyik csapatunkat Team Spirit Star díjjal ismerték el a szervezők, a másik csapatunk pedig megnyerte a drónversenyt, így ők is aranyérmet kaptak – mesélte Kovács Ildikó, a Tatai Református Gimnázium fizika, kémia és digitális kultúra szakos pedagógusa, a diákok felkészítő tanára. Az iskoláan egyébként évek óta működik robotika szakkör, nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek digitális oktatására.