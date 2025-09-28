Robert Fico úgy építené Szlovákiát, ahogyan Orbán Viktor Magyarországot

Az MTI közleménye szerint Robert Fico szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.

Robert Fico Esztergomban

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor szívélyes, baráti szavakkal köszöntötte Robert Ficót és gratulált az alkotmány módosításához, amelybe többek között a szlovákok beleírták, hogy a „férfi és a nő egyenragúak”, ezért a magyar férfiak régóta küzdenek – jegyezte meg.

Fico ezt követően úgy fogalmazott: "normális, jó emberek közé jöttem", és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel "támadnak minket az ellenfeleink", és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.