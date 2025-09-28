1 órája
Robert Fico úgy építené Szlovákiát, ahogyan Orbán Viktor Magyarországot
A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján vett részt vasárnap.
Az MTI közleménye szerint Robert Fico szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.
Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor szívélyes, baráti szavakkal köszöntötte Robert Ficót és gratulált az alkotmány módosításához, amelybe többek között a szlovákok beleírták, hogy a „férfi és a nő egyenragúak”, ezért a magyar férfiak régóta küzdenek – jegyezte meg.
Fico ezt követően úgy fogalmazott: "normális, jó emberek közé jöttem", és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel "támadnak minket az ellenfeleink", és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.
Robert Fico megerősítené a regionális együttműködést
Robert Fico jelezte, szeretné, ha Magyarország soros V4-elnöksége idején megerősítenék a regionális együttműködést, és együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Hangsúlyozta, senki sem diktálhat egy országnak abban, hogy honnan veszi a kőolajat vagy a földgázt.
Abban is egyetért Orbán Viktorral, hogy az a politikai, ideológiai terv, mely szerint teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja. Elismerését fejezte ki vele szemben az illegális migráció kezeléséért is, megjegyezve, hogy Brüsszel ahelyett, hogy megköszönné erőfeszítéseit, támadja és megalázza őt.
Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki a békéről beszél és ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor.
Robert Fico beszéde végén ígéretet tett arra, hogy Szlovákia nehéz helyzete ellenére megpróbál pénzügyi forrást teremteni egy, a Mária Valéria híd feletti, új híd építésére.
Mint azt mi is megírtuk anno, egy kormányhatározat sorolta az elkövetkező 10 év beruházási terveit, amelyben több Komárom-Esztergom vármegyei beruházás is szerepelt. Egyik közülük az Esztergomot Párkánnyal, illetve azon túl Lévával és Nyitrával összekötő, új Duna-híd építése, amely a teherforgalom elvezetésére alkalmas.
A teherforgalom Esztergom térségbeli elvezetésére jelenleg egy teherkomp áll rendelkezésre a Dunán. Ez tervezhető menetrendet biztosít ugyan, emellett nem elég dinamikus. Az új híd ötlete jó néhány éve felmerült már, a megvalósítás azonban nemrég zöld utat kapott, amelyet Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter be is jelentett Esztergomban februárban. Az új Duna híd érdemi munkálatai 2031-ben indulnak, és befejező dátumként 2035. december 31-ét tűzték ki.