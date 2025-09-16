42 perce
Figyelj az utakon! Jön a nagy rendőrségi akció, lecsapnak a sofőrökre
Több ellenőrzésre számíthatunk az utakon. Kedden indul a roadpol akció, Komárom-Esztergomban is ellenőrzik a vezetés közbeni mobilozást.
A roadpol akció keretében Komárom-Esztergom vármegyénkben is ellenőrzést tartanak a zsaruk. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy a rendőri ellenőrzés szeptember 16. és 22. között lesz.
Indul a roadpol
A fokozott ellenőrzés célja a menet közbeni mobiltelefonozás és minden olyan cselekmény, ami az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a vezető figyelmét és ezzel veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot.
