szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi ellenőrzés

2 órája

Figyelj az utakon! Jön a nagy rendőrségi akció, lecsapnak a sofőrökre

Címkék#RoadPol#roadpol akció#rendőri ellenőrzés#fokozott ellenőrzés#ellenőrzés

Több ellenőrzésre számíthatunk az utakon. Kedden indul a roadpol akció, Komárom-Esztergomban is ellenőrzik a vezetés közbeni mobilozást.

Kemma.hu

A roadpol akció keretében Komárom-Esztergom vármegyénkben is ellenőrzést tartanak a zsaruk. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy a rendőri ellenőrzés szeptember 16. és 22. között lesz.

Roadpol
Roadpol: figyelik a pofátlan mobilozókat
Forrás:  Getty Images

Indul a roadpol

A fokozott ellenőrzés célja a menet közbeni mobiltelefonozás és minden olyan cselekmény, ami az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a vezető figyelmét és ezzel veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot.

Kábítószer rendelt a neten, majd a barátnője és az édesanya szállította. A Komáromi Járásbíróság tárgyalást tartott szeptember 11-én csütörtökön, kábítószer visszaélés bűntette ügyében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu