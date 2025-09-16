Figyelj az utakon! Jön a nagy rendőrségi akció, lecsapnak a sofőrökre

A roadpol akció keretében Komárom-Esztergom vármegyénkben is ellenőrzést tartanak a zsaruk. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy a rendőri ellenőrzés szeptember 16. és 22. között lesz.

Roadpol: figyelik a pofátlan mobilozókat

Forrás: Getty Images

Indul a roadpol

A fokozott ellenőrzés célja a menet közbeni mobiltelefonozás és minden olyan cselekmény, ami az elektronikus eszközök kezelése miatt elvonhatja a vezető figyelmét és ezzel veszélyeztetheti a közlekedésbiztonságot.

