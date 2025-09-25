13 év után újra Tatabányára érkezik a Richter Egészségváros

Október 4-én Tatabányára érkezik a Richter Egészségváros Program, amire már 2012 óta nem volt példa. Elárulták a részleteket az eseménnyel kapcsolatban.

Képeken a Richter Egészségváros sajtótájékoztatója: Szücsné Posztovics Ilona, Dr. Virág József, Kiss Orsolya

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Újra itt a Richter Egészségváros

Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője beszédében elmondta, ez a második alkalom, hogy a Richter Egészségváros Tatabányára érkezik, ugyanis 2012-ben már egyszer meglátogatták a várost. A programra eddig összesen 800 millió forintot szántak rá, és ez lesz a 113. Egészségváros.

Azért fontos ilyen programot szervezni, mert felelősséget érzünk a társadalom jólétéért.

- mondta Kiss Orsolya.

Egész nap előadások, ingyenes szűrések, egészségügyi tanácsadások lesznek, emellett színpadi, és családi programokkal is készülnek, hogy színesítsék a napot. Dr. Virág József a Szent Borbála Kórház főigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy éljenek a lehetőségekkel. A főigazgató bízik abban, hogy minél többen vesznek majd részt. A cél időben észrevenni és gyógyíthatóvá tenni olyan betegségeket, ami később nagy problémát okozhat. A belépők QR-kódos karszalagot kapnak, a programokon való részvételnél ezt le kell csippantani, ez pedig 500 forint adományt jelent a tatabányai kórház számára. A befolyt összeget a 10 éve fennálló Sürgősségi Betegellátó Osztály felújítására szánják. Az Egészségvárost közös sétával fogják megnyitni.