Életmód

3 órája

13 év után újra Tatabányára érkezik a Richter Egészségváros

Tatabányán az egészségé lesz a főszerep egy teljes napon keresztül. A Richter Egészségváros számos előadással, ingyenes szűrésekkel, színes színpadi és programokkal érkezik a városba újra.

Gábos Orsolya

Október 4-én Tatabányára érkezik a Richter Egészségváros Program, amire már 2012 óta nem volt példa. Elárulták a részleteket az eseménnyel kapcsolatban.

Képeken a Richter Egészségváros sajtótájékoztatója
Képeken a Richter Egészségváros sajtótájékoztatója: Szücsné Posztovics Ilona, Dr. Virág József, Kiss Orsolya
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Újra itt a Richter Egészségváros

Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője beszédében elmondta, ez a második alkalom, hogy a Richter Egészségváros Tatabányára érkezik, ugyanis 2012-ben már egyszer meglátogatták a várost. A programra eddig összesen 800 millió forintot szántak rá, és ez lesz a 113. Egészségváros.

Azért fontos ilyen programot szervezni, mert felelősséget érzünk a társadalom jólétéért.

- mondta Kiss Orsolya. 

Egész nap előadások, ingyenes szűrések, egészségügyi tanácsadások lesznek, emellett színpadi, és családi programokkal is készülnek, hogy színesítsék a napot. Dr. Virág József a Szent Borbála Kórház főigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy éljenek a lehetőségekkel. A főigazgató bízik abban, hogy minél többen vesznek majd részt. A cél időben észrevenni és gyógyíthatóvá tenni olyan betegségeket, ami később nagy problémát okozhat. A belépők QR-kódos karszalagot kapnak, a programokon való részvételnél ezt le kell csippantani, ez pedig 500 forint adományt jelent a tatabányai kórház számára. A befolyt összeget a 10 éve fennálló Sürgősségi Betegellátó Osztály felújítására szánják. Az Egészségvárost közös sétával fogják megnyitni.

 

