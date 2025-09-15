Mennyire emlékszel a retro tévébemondókra? Teszteld magad!

Teszteld magad 8 kérdésből álló retro kvízünkkel! Mutatunk egy képet, te pedig tippeld meg, ki látható rajta a legendás retro tévébemondók közül.

Retro tévébemondók

Forrás: Fortepan / Rádió és Televízió Újság

A Magyar Televízió bemondói évtizedeken át a képernyő sztárjai voltak – minden műsor előtt és után velük találkoztak a nézők. Ők köszöntötték a közönséget, vezették fel a híreket, kulturális programokat, vagy épp szilveszteri kabarékat. Tamási Eszter, Kertész Zsuzsa, Bay Éva vagy éppen Varga József neve és arca összefonódott a televíziózás aranykorával.

Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd magad: felismered-e őket régi fényképekről? Vágj bele a kvízbe, és tudd meg, mennyire emlékszel a legendás bemondókra!