szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz!

1 órája

Mennyire emlékszel a retro tévébemondókra? Teszteld magad!

Címkék#Rádió és Televízió Újság#kvíz#Magyar Televízió

A magyar televíziózás hőskorának legendás alakjai voltak a bemondók, akik minden este a nappalinkba hozták a híreket, a kulturális programokat vagy éppen a szilveszteri műsort. Tamási Eszter, Bay Éva, Kertész Zsuzsa, Varga József és társaik hangja és arca összefonódott a korszak televíziózásával. Most letesztelheted: felismered-e őket a régi képekről?

Varga Panna

Teszteld magad 8 kérdésből álló retro kvízünkkel! Mutatunk egy képet, te pedig tippeld meg, ki látható rajta a legendás retro tévébemondók közül.

Retro tévébemondó
Retro tévébemondók
Forrás: Fortepan / Rádió és Televízió Újság

A Magyar Televízió bemondói évtizedeken át a képernyő sztárjai voltak – minden műsor előtt és után velük találkoztak a nézők. Ők köszöntötték a közönséget, vezették fel a híreket, kulturális programokat, vagy épp szilveszteri kabarékat. Tamási Eszter, Kertész Zsuzsa, Bay Éva vagy éppen Varga József neve és arca összefonódott a televíziózás aranykorával.
Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd magad: felismered-e őket régi fényképekről? Vágj bele a kvízbe, és tudd meg, mennyire emlékszel a legendás bemondókra!

1.
1.Ki látható a képen?
2.
2.Ki ez?
3.
3.Melyik jól ismert női bemondónő látható itt?
4.
4.Ki ez a férfi bemondó az ’60-as, ’70-es évekből?
5.
5.Melyik személlyel azonosítod a képet?
6.
6.Ki lehet ez az arckép alapján?
7.
7.Ezen a képen melyik bemondó szerepelhet?
8.
8.Ki ez, akit képen látsz?

Értékelés: Retro tévébemondók

  • 0–2 pont: Kezdő - Úgy tűnik, nem sok bemondóra emlékszel. Itt az idő nosztalgiázni régi tévéműsorokkal!
  • 3–5 pont: Retro rajongó - Szép teljesítmény, sokat felismertél a legendás arcok közül.
  • 6–7 pont: Igazi tévészakértő - Kiválóan emlékszel a korszak nagy bemondóira.
  • 8 pont: Bemondó-mester - Hibátlan! Te tényleg otthonosan mozogsz a Magyar Televízió aranykorában.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu