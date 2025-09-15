1 órája
Mennyire emlékszel a retro tévébemondókra? Teszteld magad!
A magyar televíziózás hőskorának legendás alakjai voltak a bemondók, akik minden este a nappalinkba hozták a híreket, a kulturális programokat vagy éppen a szilveszteri műsort. Tamási Eszter, Bay Éva, Kertész Zsuzsa, Varga József és társaik hangja és arca összefonódott a korszak televíziózásával. Most letesztelheted: felismered-e őket a régi képekről?
Teszteld magad 8 kérdésből álló retro kvízünkkel! Mutatunk egy képet, te pedig tippeld meg, ki látható rajta a legendás retro tévébemondók közül.
A Magyar Televízió bemondói évtizedeken át a képernyő sztárjai voltak – minden műsor előtt és után velük találkoztak a nézők. Ők köszöntötték a közönséget, vezették fel a híreket, kulturális programokat, vagy épp szilveszteri kabarékat. Tamási Eszter, Kertész Zsuzsa, Bay Éva vagy éppen Varga József neve és arca összefonódott a televíziózás aranykorával.
Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd magad: felismered-e őket régi fényképekről? Vágj bele a kvízbe, és tudd meg, mennyire emlékszel a legendás bemondókra!
Értékelés: Retro tévébemondók
- 0–2 pont: Kezdő - Úgy tűnik, nem sok bemondóra emlékszel. Itt az idő nosztalgiázni régi tévéműsorokkal!
- 3–5 pont: Retro rajongó - Szép teljesítmény, sokat felismertél a legendás arcok közül.
- 6–7 pont: Igazi tévészakértő - Kiválóan emlékszel a korszak nagy bemondóira.
- 8 pont: Bemondó-mester - Hibátlan! Te tényleg otthonosan mozogsz a Magyar Televízió aranykorában.