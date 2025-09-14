2 órája
Retro süti kvíz: Te felismered a régi kedvenceket?
Emlékszel még a nagymama konyhájának illataira? Most itt a lehetőség, hogy leteszteld tudásod a retro sütemények terén! Fedezd fel a múlt ízeit, ismerd meg a legismertebb retro sütiket, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a régi idők édességeiben.
A retro sütik nemcsak finomak, de egy kis időutazásra is visznek minket. A klasszikus receptek és formák generációk emlékezetében élnek tovább, legyen szó piskótatekercsről, kókuszgolyóról vagy linzerkarikáról. Ebben a kvízben megpróbáljuk felidézni ezeket az ikonikus édességeket.Vajon felismered őket képek és leírások alapján? Jegyezd a pontjaidat, és tudd meg, milyen retro süti-mester vagy!
Pontozási rendszer: Retro sütik
0–1 pont: Újonc retró süti-felismerő – Ne csüggedj, még van időd gyakorolni!
2–3 pont: Középhaladó retró rajongó – Már jól ismered a klasszikusokat, de néhány süti még kihívás lehet.
4–5 pont: Retró süti-mester – Gratulálunk! Igazi retró édesség-szakértő vagy!