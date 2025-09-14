szeptember 14., vasárnap

2 órája

Retro süti kvíz: Te felismered a régi kedvenceket?

Címkék#retro#piskótatekercs#kvíz#sütemény#generáció#konyha#kókuszgolyó

Emlékszel még a nagymama konyhájának illataira? Most itt a lehetőség, hogy leteszteld tudásod a retro sütemények terén! Fedezd fel a múlt ízeit, ismerd meg a legismertebb retro sütiket, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a régi idők édességeiben.

Varga Panna

A retro sütik nemcsak finomak, de egy kis időutazásra is visznek minket. A klasszikus receptek és formák generációk emlékezetében élnek tovább, legyen szó piskótatekercsről, kókuszgolyóról vagy linzerkarikáról. Ebben a kvízben megpróbáljuk felidézni ezeket az ikonikus  édességeket.Vajon felismered őket képek és leírások alapján? Jegyezd a pontjaidat, és tudd meg, milyen retro süti-mester vagy!

Retro süti
Retro süti - Dobos torta
Forrás:  Kemma.hu
1.
1. Melyik süti jellemzője a vajas, omlós tészta és a lekvárral töltött kis korongok?
2.
2. Melyik süti híres a csokoládé és darált keksz kombinációjáról, golyó alakban tálalva?
3.
3. Melyik süti réteges piskótából és vajkrémből áll, tetején karamell réteggel?
4.
4. Melyik süti tekercs formában készül, lekvárral vagy krémmel töltve?
5.
5. Melyik süti esetében jellemző a reszelt tészta és a sárgabarack lekvár töltelék?

Pontozási rendszer: Retro sütik

0–1 pont: Újonc retró süti-felismerő – Ne csüggedj, még van időd gyakorolni!

2–3 pont: Középhaladó retró rajongó – Már jól ismered a klasszikusokat, de néhány süti még kihívás lehet.

4–5 pont: Retró süti-mester – Gratulálunk! Igazi retró édesség-szakértő vagy!

