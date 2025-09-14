Retro süti kvíz: Te felismered a régi kedvenceket?

A retro sütik nemcsak finomak, de egy kis időutazásra is visznek minket. A klasszikus receptek és formák generációk emlékezetében élnek tovább, legyen szó piskótatekercsről, kókuszgolyóról vagy linzerkarikáról. Ebben a kvízben megpróbáljuk felidézni ezeket az ikonikus édességeket.Vajon felismered őket képek és leírások alapján? Jegyezd a pontjaidat, és tudd meg, milyen retro süti-mester vagy!

Retro süti - Dobos torta

Forrás: Kemma.hu