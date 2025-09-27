1 órája
Retro mese kvíz: felismered még gyerekkorod hőseit a képeken?
Emlékszel még Vukra, Gombóc Artúrra vagy a Kockás fülű nyúlra? Tedd próbára magad a retro mese kvíz segítségével, és derítsd ki, mennyire él benned a gyerekkorod varázsa!
A régi magyar mesék nemcsak egyszerű rajzfilmek voltak, hanem gyerekkorunk meghatározó élményei. A gyerekkori mesefigurák - legyen szó Lolkáról és Bokáról, Kukoriról és Kotkodáról vagy éppen PomPomról - ma is mosolyt csalnak az arcunkra. Ez a képes mesehős kvíz lehetőséget ad arra, hogy újra felidézd a nosztalgiát, és kipróbáld, mennyire emlékszel még a történetekre. Ez a retro mese kvíz nemcsak játék, hanem időutazás is, amely minden generáció számára tartogat meglepetéseket.
Emlékszel még arra, amikor a tévé előtt izgultál Vuk kalandjain, vagy nevettél Gombóc Artúr csokimániáján? Talán felidéződik, ahogy PomPom meséivel kísérte Picurt az iskolába, vagy amikor a Kockás fülű nyúl füleit használta, hogy a bajbajutott gyerekek segítségére siessen. Ezek az apró pillanatok a gyerekkor legszebb emlékeit idézik, és most újra életre kelnek a retro mese kvíz kérdései között.
Pontozási rendszer: Retro mese kvíz
0–3 pont - Mesekezdő
Úgy tűnik, nálad még várat magára a nosztalgia. Talán itt az idő újranézni Vukot vagy Pom Pom kalandjait.
4–7 pont - Nosztalgia-rajongó
Sok mesehősre emlékszel, de néha megtréfáltak a kérdések. Nem baj, a gyerekkor varázsa még benned él!
8–10 pont - Retro meseguru
Te tényleg minden apróságra emlékszel! A retro mesék örökre a szívedbe íródtak - igazi rajongó vagy!
11 pont - A mesék bajnoka
Nem csak emlékszel, hanem szinte együtt éltél a hősökkel. Te vagy a retro mesék enciklopédiája - minden tisztelet a tiéd!
Pom Pom, Dr. Bubó és Mirr-Murr – Sajdik Ferenc mesés világa