Retro mese kvíz: felismered még gyerekkorod hőseit a képeken?

Emlékszel még arra, amikor a tévé előtt izgultál Vuk kalandjain, vagy nevettél Gombóc Artúr csokimániáján? Talán felidéződik, ahogy PomPom meséivel kísérte Picurt az iskolába, vagy amikor a Kockás fülű nyúl füleit használta, hogy a bajbajutott gyerekek segítségére siessen. Ezek az apró pillanatok a gyerekkor legszebb emlékeit idézik, és most újra életre kelnek a retro mese kvíz kérdései között.

Pontozási rendszer: Retro mese kvíz

0–3 pont - Mesekezdő

Úgy tűnik, nálad még várat magára a nosztalgia. Talán itt az idő újranézni Vukot vagy Pom Pom kalandjait.

4–7 pont - Nosztalgia-rajongó

Sok mesehősre emlékszel, de néha megtréfáltak a kérdések. Nem baj, a gyerekkor varázsa még benned él!

8–10 pont - Retro meseguru

Te tényleg minden apróságra emlékszel! A retro mesék örökre a szívedbe íródtak - igazi rajongó vagy!

11 pont - A mesék bajnoka

Nem csak emlékszel, hanem szinte együtt éltél a hősökkel. Te vagy a retro mesék enciklopédiája - minden tisztelet a tiéd!