Kvíz

34 perce

Retro mese kvíz: felismered még gyerekkorod hőseit a képeken?

Címkék#nosztalgia#retro#mese kvíz

Emlékszel még Vukra, Gombóc Artúrra vagy a Kockás fülű nyúlra? Tedd próbára magad a retro mese kvíz segítségével, és derítsd ki, mennyire él benned a gyerekkorod varázsa!

Varga Panna

A régi magyar mesék nemcsak egyszerű rajzfilmek voltak, hanem gyerekkorunk meghatározó élményei. A gyerekkori mesefigurák - legyen szó Lolkáról és Bokáról, Kukoriról és Kotkodáról vagy éppen PomPomról - ma is mosolyt csalnak az arcunkra. Ez a képes mesehős kvíz lehetőséget ad arra, hogy újra felidézd a nosztalgiát, és kipróbáld, mennyire emlékszel még a történetekre. Ez a retro mese kvíz nemcsak játék, hanem időutazás is, amely minden generáció számára tartogat meglepetéseket.

Retro mese kvíz
Retro mese kvíz: Felismered gyerekkorod ikonikus hőseit egyetlen kép alapján?
Forrás:  Shutterstock

 

1.
Ki van a képen?
2.
Ki ez a különös figura?
3.
Ki ez a csokirajongó?
4.
Kik vannak a képen?
5.
Ki látható a képen?
6.
Ki ez a nagy halfogás mestere?
7.
Kit ismerhetünk fel a népmesékből, aki álruhában járta az országot?
8.
Melyik nyuszi pattant mindig a segítségére a gyerekeknek?
9.
Melyik rajzfilmben szerepel ez a rettegett macskamaffia?

Emlékszel még arra, amikor a tévé előtt izgultál Vuk kalandjain, vagy nevettél Gombóc Artúr csokimániáján? Talán felidéződik, ahogy PomPom meséivel kísérte Picurt az iskolába, vagy amikor a Kockás fülű nyúl füleit használta, hogy a bajbajutott gyerekek segítségére siessen. Ezek az apró pillanatok a gyerekkor legszebb emlékeit idézik, és most újra életre kelnek a retro mese kvíz kérdései között.

Pontozási rendszer: Retro mese kvíz

0–3 pont - Mesekezdő
Úgy tűnik, nálad még várat magára a nosztalgia. Talán itt az idő újranézni Vukot vagy Pom Pom kalandjait. 

4–7 pont - Nosztalgia-rajongó
Sok mesehősre emlékszel, de néha megtréfáltak a kérdések. Nem baj, a gyerekkor varázsa még benned él! 

8–10 pont - Retro meseguru
Te tényleg minden apróságra emlékszel! A retro mesék örökre a szívedbe íródtak - igazi rajongó vagy! 

11 pont - A mesék bajnoka
Nem csak emlékszel, hanem szinte együtt éltél a hősökkel. Te vagy a retro mesék enciklopédiája - minden tisztelet a tiéd! 

 

